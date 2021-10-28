https://ria.ru/20211028/saakashvili-1756696117.html

В тюрьме, где сидит Саакашвили, изменили правила встречи с адвокатами

В тюрьме, где сидит Саакашвили, изменили правила встречи с адвокатами - РИА Новости, 28.10.2021

В тюрьме, где сидит Саакашвили, изменили правила встречи с адвокатами

Администрация тюрьмы, где содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ужесточила правила встречи с адвокатами, в комнате встреч с посетителями... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:41

2021-10-28T15:41

2021-10-28T15:41

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Администрация тюрьмы, где содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ужесточила правила встречи с адвокатами, в комнате встреч с посетителями стеклянная перегородка увеличена до потолка, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы."Что касается обновления стеклянной перегородки в комнате встреч, данное решение принято ввиду полного нарушения правил посещения со стороны Саакашвили и его адвокатов", - говорится в заявлении.Служба поясняет, что Саакашвили и его адвокаты во время встреч залезали на столы и переговаривались поверх стеклянной перегородки. Кроме того, говорится в сообщении, Саакашвили отказывался использовать медицинскую маску, что "увеличивало риск распространения вируса". Его адвокаты также не предоставляли справку о проведенном ПЦР-тесте за последние 72 часа."Также существовал риск повреждения стеклянной перегородки, что могло привести к травмам любого человека. Также поясняем, что у Михаила Саакашвили никогда не было проблем с обменом документами с юристом. С помощью администрации учреждения он до сих пор может пользоваться этим правом", - отмечается в заявлении.Саакашвили голодает в тюрьме 28-й день в знак протеста. Ранее он не отказывался от медицинского вмешательства, которое ему уже потребовалось дважды. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава Грузии, рекомендовал госпитализацию Саакашвили в случае ухудшения здоровья в многопрофильную клинику. Адвокаты экс-президента требуют его перевода в частную клинику "Вивамед", куда обычно доставляют заключенных на лечение.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211027/gordon-1756484145.html

https://ria.ru/20211023/saakashvili-1755919172.html

https://ria.ru/20211021/saakashvili-1755508664.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии