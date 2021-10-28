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Рязанская область
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Рязанский губернатор: поступок пятиклассника заслуживает высокой награды
Рязанский губернатор: поступок пятиклассника заслуживает высокой награды - РИА Новости, 28.10.2021
Рязанский губернатор: поступок пятиклассника заслуживает высокой награды
Храбрый поступок пятиклассника из Рязанской области Максима Тюрина, который спас тонувшего в проруби семилетнего мальчика, заслуживает высокой награды, заявил... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:10
2021-10-28T18:10
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совет федерации рф
валентина матвиенко
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РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Храбрый поступок пятиклассника из Рязанской области Максима Тюрина, который спас тонувшего в проруби семилетнего мальчика, заслуживает высокой награды, заявил губернатор Николай Любимов на церемонии награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях.Мероприятие всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои" состоялось в четверг в Совете Федерации РФ в формате телемоста. Оно объединило девять российских регионов, в том числе Рязанскую, Кировскую, Ленинградскую области, Алтайский край, республики Бурятия, Хакасия.Приветствовала участников председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Она отметила, что церемония проходит в восьмой раз, за это время более тысячи детей России получили награды."Все награжденные, несмотря на свой юный возраст, настоящие герои. Спасение жизни другого человека - настоящий подвиг", - сказала Матвиенко.В торжественной церемонии от Рязанской области участвовал Максим Тюрин из Пителинского района. В декабре 2020 года пятиклассник спас жизнь семилетнему мальчику, который упал в прорубь. Максим вытащил ребенка из ледяной воды. Юный герой награжден медалью "За проявленное мужество". Награду Максиму Тюрину в присутствии сенатора РФ Ирины Петиной вручил губернатор области Николай Любимов. Кроме того, школьник получил памятные часы."Мы этим проектом привлекаем внимание к героическим поступкам совсем еще юных жителей нашей страны и региона. Мы гордимся тем, что такие молодые, отважные люди живут в Рязанской области. Храбрый, благородный поступок пятиклассника Максима Тюрина заслуживает высокой награды. В критической ситуации он не растерялся, не остался в стороне, а проявил мужество, стойкость, бросился на помощь, рискуя своей жизнью. И это поступок настоящего мужчины", - сказал Любимов.Глава региона поблагодарил родителей, педагогов за то, что прививают детям неподдельные ценности и выразил уверенность, что многие юные рязанцы поступили бы также. За проявленное мужество от имени правительства области Максиму будет вручен ценный подарок, который исполнит давнее желание юного героя.
https://ria.ru/20210408/medal-1727373262.html
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общество, рязанская область, алтайский край, ленинградская область, совет федерации рф, валентина матвиенко, николай любимов, россия
18:10 28.10.2021
 
Рязанский губернатор: поступок пятиклассника заслуживает высокой награды

Рязанский губернатор Любимов: поступок пятиклассника заслуживает высокой награды

© РИА Новости / Игорь Манаширов Рязанская область
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Игорь Манаширов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Храбрый поступок пятиклассника из Рязанской области Максима Тюрина, который спас тонувшего в проруби семилетнего мальчика, заслуживает высокой награды, заявил губернатор Николай Любимов на церемонии награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях.
Мероприятие всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои" состоялось в четверг в Совете Федерации РФ в формате телемоста. Оно объединило девять российских регионов, в том числе Рязанскую, Кировскую, Ленинградскую области, Алтайский край, республики Бурятия, Хакасия.
Приветствовала участников председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Она отметила, что церемония проходит в восьмой раз, за это время более тысячи детей России получили награды.
"Все награжденные, несмотря на свой юный возраст, настоящие герои. Спасение жизни другого человека - настоящий подвиг", - сказала Матвиенко.
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В торжественной церемонии от Рязанской области участвовал Максим Тюрин из Пителинского района. В декабре 2020 года пятиклассник спас жизнь семилетнему мальчику, который упал в прорубь. Максим вытащил ребенка из ледяной воды. Юный герой награжден медалью "За проявленное мужество". Награду Максиму Тюрину в присутствии сенатора РФ Ирины Петиной вручил губернатор области Николай Любимов. Кроме того, школьник получил памятные часы.
"Мы этим проектом привлекаем внимание к героическим поступкам совсем еще юных жителей нашей страны и региона. Мы гордимся тем, что такие молодые, отважные люди живут в Рязанской области. Храбрый, благородный поступок пятиклассника Максима Тюрина заслуживает высокой награды. В критической ситуации он не растерялся, не остался в стороне, а проявил мужество, стойкость, бросился на помощь, рискуя своей жизнью. И это поступок настоящего мужчины", - сказал Любимов.
Глава региона поблагодарил родителей, педагогов за то, что прививают детям неподдельные ценности и выразил уверенность, что многие юные рязанцы поступили бы также. За проявленное мужество от имени правительства области Максиму будет вручен ценный подарок, который исполнит давнее желание юного героя.

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Рязанская областьОбществоРязанская областьАлтайский крайЛенинградская областьСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоНиколай ЛюбимовРоссия
 
 
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