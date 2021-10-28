10:36 28.10.2021 (обновлено: 13:59 28.10.2021)
Круглый стол о русофобии в странах СНГ
2 ноября в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Русофобия в СНГ: мифы и реальность".
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Участники:
- заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий ПОЛИКАНОВ;
- руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;
- председатель Общественного совета при Россотрудничестве Игорь ЧАЙКА;
- руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей МУРАВЬЕВ;
- руководитель Русского дома в Ереване Вадим ФЕФИЛОВ.
Россотрудничество представит данные социологического исследования об отношении населения стран СНГ к получению российской безвозмездной помощи. Его результаты открыли многие любопытные факты, демонстрирующие реальное восприятие России в других странах, во многом отличающееся от представлений в зарубежном медиапространстве.
Участники обсудят дальнейшие направления деятельности за рубежом Русских домов и партнерских организаций.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий ПОЛИКАНОВ;
- руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;
- председатель Общественного совета при Россотрудничестве Игорь ЧАЙКА;
- руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей МУРАВЬЕВ;
- руководитель Русского дома в Ереване Вадим ФЕФИЛОВ.
Россотрудничество представит данные социологического исследования об отношении населения стран СНГ к получению российской безвозмездной помощи. Его результаты открыли многие любопытные факты, демонстрирующие реальное восприятие России в других странах, во многом отличающееся от представлений в зарубежном медиапространстве.
Участники обсудят дальнейшие направления деятельности за рубежом Русских домов и партнерских организаций.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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