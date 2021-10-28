Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/rusofobiya-1756626189.html
Круглый стол о русофобии в странах СНГ
Круглый стол о русофобии в странах СНГ - РИА Новости, 28.10.2021
Круглый стол о русофобии в странах СНГ
2 ноября в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Русофобия в СНГ: мифы и реальность".
2021-10-28T10:36
2021-10-28T13:59
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1756626189.jpg?1635418743
Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий ПОЛИКАНОВ;- руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;- председатель Общественного совета при Россотрудничестве Игорь ЧАЙКА;- руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей МУРАВЬЕВ;- руководитель Русского дома в Ереване Вадим ФЕФИЛОВ.Россотрудничество представит данные социологического исследования об отношении населения стран СНГ к получению российской безвозмездной помощи. Его результаты открыли многие любопытные факты, демонстрирующие реальное восприятие России в других странах, во многом отличающееся от представлений в зарубежном медиапространстве.Участники обсудят дальнейшие направления деятельности за рубежом Русских домов и партнерских организаций.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
10:36 28.10.2021 (обновлено: 13:59 28.10.2021)
 

Круглый стол о русофобии в странах СНГ

Читать ria.ru в
2 ноября в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Русофобия в СНГ: мифы и реальность".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий ПОЛИКАНОВ;
- руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;
- председатель Общественного совета при Россотрудничестве Игорь ЧАЙКА;
- руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей МУРАВЬЕВ;
- руководитель Русского дома в Ереване Вадим ФЕФИЛОВ.

Россотрудничество представит данные социологического исследования об отношении населения стран СНГ к получению российской безвозмездной помощи. Его результаты открыли многие любопытные факты, демонстрирующие реальное восприятие России в других странах, во многом отличающееся от представлений в зарубежном медиапространстве.
Участники обсудят дальнейшие направления деятельности за рубежом Русских домов и партнерских организаций.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Французы придумали, как отомстить России за шампанское
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
Лента новостейМолния
Французы придумали, как отомстить России за шампанскоеТрамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации