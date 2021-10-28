https://ria.ru/20211028/rusofobiya-1756626189.html

Круглый стол о русофобии в странах СНГ

Круглый стол о русофобии в странах СНГ - РИА Новости, 28.10.2021

Круглый стол о русофобии в странах СНГ

2 ноября в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Русофобия в СНГ: мифы и реальность".

2021-10-28T10:36

2021-10-28T10:36

2021-10-28T13:59

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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий ПОЛИКАНОВ;- руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;- председатель Общественного совета при Россотрудничестве Игорь ЧАЙКА;- руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей МУРАВЬЕВ;- руководитель Русского дома в Ереване Вадим ФЕФИЛОВ.Россотрудничество представит данные социологического исследования об отношении населения стран СНГ к получению российской безвозмездной помощи. Его результаты открыли многие любопытные факты, демонстрирующие реальное восприятие России в других странах, во многом отличающееся от представлений в зарубежном медиапространстве.Участники обсудят дальнейшие направления деятельности за рубежом Русских домов и партнерских организаций.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы