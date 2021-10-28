Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/roskomnadzor-1756682764.html
Доступ к сайту "Проекта"* ограничили из-за нежелательных материалов
Доступ к сайту "Проекта"* ограничили из-за нежелательных материалов - РИА Новости, 28.10.2021
Доступ к сайту "Проекта"* ограничили из-за нежелательных материалов
Доступ к сайту издания "Проект"* ограничен из-за размещения материалов, издаваемых признанной нежелательной в РФ иностранной НПО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:37
2021-10-28T14:43
сергей нарышкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
роман баданин
принятие закона о сми-иноагентах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Доступ к сайту издания "Проект"* ограничен из-за размещения материалов, издаваемых признанной нежелательной в РФ иностранной НПО, сообщил РИА Новости Роскомнадзор.Минюст РФ в июле включил американскую НПО "Проект Медиа"* в список организаций, чья деятельность признана в России нежелательной."Доступ к сайту издания "Проект"* ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры РФ за размещение информационных материалов, издаваемых и распространяемых иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя"**, бывшим заместителем главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в августе заявил, что "Проект"* наряду с изданием Insider** связан в одну сеть с Bellingcat, у СВР есть информация об этом.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.*Организация признана нежелательной в Российской Федерации**СМИ признано в Российской Федерации иностранным агентом
https://ria.ru/20211021/inoagent-1755688385.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей нарышкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), роман баданин, принятие закона о сми-иноагентах
14:37 28.10.2021 (обновлено: 14:43 28.10.2021)
 
Доступ к сайту "Проекта"* ограничили из-за нежелательных материалов

Доступ к сайту "Проекта"* ограничили из-за материалов, размещенных нежелательной НПО

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Доступ к сайту издания "Проект"* ограничен из-за размещения материалов, издаваемых признанной нежелательной в РФ иностранной НПО, сообщил РИА Новости Роскомнадзор.
Минюст РФ в июле включил американскую НПО "Проект Медиа"* в список организаций, чья деятельность признана в России нежелательной.
"Доступ к сайту издания "Проект"* ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры РФ за размещение информационных материалов, издаваемых и распространяемых иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 20:35
Клишас прокомментировал практику применения закона об иноагентах
Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя"**, бывшим заместителем главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в августе заявил, что "Проект"* наряду с изданием Insider** связан в одну сеть с Bellingcat, у СВР есть информация об этом.
Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.
*Организация признана нежелательной в Российской Федерации
**СМИ признано в Российской Федерации иностранным агентом
 
Сергей НарышкинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Роман БаданинПринятие закона о СМИ-иноагентах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
Лента новостейМолния
Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны