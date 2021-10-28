https://ria.ru/20211028/roskomnadzor-1756682764.html
Доступ к сайту "Проекта"* ограничили из-за нежелательных материалов
Доступ к сайту "Проекта"* ограничили из-за нежелательных материалов - РИА Новости, 28.10.2021
Доступ к сайту "Проекта"* ограничили из-за нежелательных материалов
Доступ к сайту издания "Проект"* ограничен из-за размещения материалов, издаваемых признанной нежелательной в РФ иностранной НПО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:37
2021-10-28T14:37
2021-10-28T14:43
сергей нарышкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
роман баданин
принятие закона о сми-иноагентах
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Доступ к сайту издания "Проект"* ограничен из-за размещения материалов, издаваемых признанной нежелательной в РФ иностранной НПО, сообщил РИА Новости Роскомнадзор.Минюст РФ в июле включил американскую НПО "Проект Медиа"* в список организаций, чья деятельность признана в России нежелательной."Доступ к сайту издания "Проект"* ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры РФ за размещение информационных материалов, издаваемых и распространяемых иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя"**, бывшим заместителем главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в августе заявил, что "Проект"* наряду с изданием Insider** связан в одну сеть с Bellingcat, у СВР есть информация об этом.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.*Организация признана нежелательной в Российской Федерации**СМИ признано в Российской Федерации иностранным агентом
https://ria.ru/20211021/inoagent-1755688385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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сергей нарышкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), роман баданин, принятие закона о сми-иноагентах
14:37 28.10.2021 (обновлено: 14:43 28.10.2021)
Доступ к сайту "Проекта"* ограничили из-за нежелательных материалов
Доступ к сайту "Проекта"* ограничили из-за материалов, размещенных нежелательной НПО