https://ria.ru/20211028/reabilitatsiya-1756761486.html

Минтруд предложил проект по реабилитации детей-инвалидов

Минтруд предложил проект по реабилитации детей-инвалидов - РИА Новости, 28.10.2021

Минтруд предложил проект по реабилитации детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает провести в Свердловской и Тюменской областях пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов за счет... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:49

2021-10-28T20:49

2021-10-28T20:49

общество

дети

тюменская область

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает провести в Свердловской и Тюменской областях пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов за счет средств электронного сертификата, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Оплату услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в рамках пилотного проекта предлагается осуществлять с использованием электронного сертификата, предусмотренного ФЗ от 30 декабря 2020 г. № 491-ФЗ "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата"", - говорится в пояснительной записке к документу.Минтруд предлагает, что целевой группой пилотного проекта станут дети-инвалиды от 4 до 17 лет, проживающие или находящиеся на территории Свердловской и Тюменской областей, которым в ходе реализации проекта впервые будет установлена категория "ребенок-инвалид".Ведомство отмечает, что внедрение таких услуг позволит адаптировать значительную долю детей-инвалидов в бытовой, общественной, образовательной и других сферах, а также обеспечить возможность возвращения к трудовой деятельности и активной социальной жизни членов семей, осуществляющих уход за ними.

https://ria.ru/20211018/matkapital-1755033194.html

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, тюменская область, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия