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Липчанам откроют дополнительные пункты выдачи сертификатов о вакцинации

Липчанам откроют дополнительные пункты выдачи сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 28.10.2021

Липчанам откроют дополнительные пункты выдачи сертификатов о вакцинации

Порядка тринадцати дополнительных пунктов регистрации на портале госуслуг и выдачи сертификатов о вакцинации от COVID-19 откроют в Липецкой области, сообщил... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:34

2021-10-28T10:34

2021-10-28T10:34

липецкая область

елец

липецк

игорь артамонов

коронавирус в россии

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ЛИПЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Порядка тринадцати дополнительных пунктов регистрации на портале госуслуг и выдачи сертификатов о вакцинации от COVID-19 откроют в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, дополнительно откроется 11 пунктов в Липецке, по одному в Ельце и Грязях, все они будут размещены на территории торговых центров.Артамонов отметил, что такое решение принято в связи с резко возросшей нагрузкой на МФЦ и для сокращения очередей в центрах "Мои документы". Обслуживать посетителей будут сотрудники МФЦ, планируется также привлечь волонтёров. Они помогут гражданам зарегистрироваться на портале госуслуг и распечатают сертификат о прохождении вакцинации."Сейчас ведутся работы по оборудованию площадок. Прием посетителей должен начаться в самое ближайшее время", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756578180.html

елец

липецк

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елец, липецк, игорь артамонов, коронавирус в россии