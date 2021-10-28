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Липецкая область
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Липчанам откроют дополнительные пункты выдачи сертификатов о вакцинации
Липчанам откроют дополнительные пункты выдачи сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 28.10.2021
Липчанам откроют дополнительные пункты выдачи сертификатов о вакцинации
Порядка тринадцати дополнительных пунктов регистрации на портале госуслуг и выдачи сертификатов о вакцинации от COVID-19 откроют в Липецкой области, сообщил... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:34
2021-10-28T10:34
липецкая область
елец
липецк
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Порядка тринадцати дополнительных пунктов регистрации на портале госуслуг и выдачи сертификатов о вакцинации от COVID-19 откроют в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, дополнительно откроется 11 пунктов в Липецке, по одному в Ельце и Грязях, все они будут размещены на территории торговых центров.Артамонов отметил, что такое решение принято в связи с резко возросшей нагрузкой на МФЦ и для сокращения очередей в центрах "Мои документы". Обслуживать посетителей будут сотрудники МФЦ, планируется также привлечь волонтёров. Они помогут гражданам зарегистрироваться на портале госуслуг и распечатают сертификат о прохождении вакцинации."Сейчас ведутся работы по оборудованию площадок. Прием посетителей должен начаться в самое ближайшее время", - сказал Артамонов.
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елец, липецк, игорь артамонов, коронавирус в россии
10:34 28.10.2021
 

Липчанам откроют дополнительные пункты выдачи сертификатов о вакцинации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Порядка тринадцати дополнительных пунктов регистрации на портале госуслуг и выдачи сертификатов о вакцинации от COVID-19 откроют в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, дополнительно откроется 11 пунктов в Липецке, по одному в Ельце и Грязях, все они будут размещены на территории торговых центров.
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Артамонов отметил, что такое решение принято в связи с резко возросшей нагрузкой на МФЦ и для сокращения очередей в центрах "Мои документы". Обслуживать посетителей будут сотрудники МФЦ, планируется также привлечь волонтёров. Они помогут гражданам зарегистрироваться на портале госуслуг и распечатают сертификат о прохождении вакцинации.
"Сейчас ведутся работы по оборудованию площадок. Прием посетителей должен начаться в самое ближайшее время", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЕлецЛипецкИгорь АртамоновКоронавирус в России
 
 
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