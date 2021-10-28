https://ria.ru/20211028/prigozhin-1756674827.html

"Люди умирают": Пригожин высказался о новогодних корпоративах

"Люди умирают": Пригожин высказался о новогодних корпоративах - РИА Новости, 28.10.2021

"Люди умирают": Пригожин высказался о новогодних корпоративах

Иосиф Пригожин в интервью Teleprogramma.pro прокомментировал выступления артистов на новогодних корпоративах. Он отметил, что пандемия вносит свои коррективы в... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T21:05

2021-10-28T21:05

2021-10-28T21:05

шоубиз

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

знаменитости

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иосиф Пригожин в интервью Teleprogramma.pro прокомментировал выступления артистов на новогодних корпоративах. Он отметил, что пандемия вносит свои коррективы в график звезд.Заказы на проведение концертов продолжают поступать, но продюсер не тратит предоплату, пока не состоится само выступление. Ранее Валерия поделилась своими секретами красоты, отметив, что всю ее занятость определяет супруг.

https://ria.ru/20211028/galkin-1756639162.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), знаменитости