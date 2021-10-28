https://ria.ru/20211028/prigozhin-1756674827.html
"Люди умирают": Пригожин высказался о новогодних корпоративах
"Люди умирают": Пригожин высказался о новогодних корпоративах - РИА Новости, 28.10.2021
"Люди умирают": Пригожин высказался о новогодних корпоративах
Иосиф Пригожин в интервью Teleprogramma.pro прокомментировал выступления артистов на новогодних корпоративах. Он отметил, что пандемия вносит свои коррективы в... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T21:05
2021-10-28T21:05
2021-10-28T21:05
шоубиз
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600049779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e975415701e9ead2ddf37147cb1f50a.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иосиф Пригожин в интервью Teleprogramma.pro прокомментировал выступления артистов на новогодних корпоративах. Он отметил, что пандемия вносит свои коррективы в график звезд.Заказы на проведение концертов продолжают поступать, но продюсер не тратит предоплату, пока не состоится само выступление. Ранее Валерия поделилась своими секретами красоты, отметив, что всю ее занятость определяет супруг.
https://ria.ru/20211028/galkin-1756639162.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600049779_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_20dd0e6909842287150b96eb45b5c530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), знаменитости
"Люди умирают": Пригожин высказался о новогодних корпоративах
Пригожин прокомментировал перенос и отмену корпоративов из-за пандемии