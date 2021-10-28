Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/potentsial-1756734690.html
Пермский край представил инвестпотенциал на площадке "Деловой России"
Пермский край представил инвестпотенциал на площадке "Деловой России" - РИА Новости, 28.10.2021
Пермский край представил инвестпотенциал на площадке "Деловой России"
Глава Пермского края Дмитрий Махонин презентовал экономический и инвестиционный потенциал региона компаниям-участникам общероссийской общественной организации... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:27
2021-10-28T18:27
экономика
пермский край
деловая россия
алексей репик
дмитрий махонин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756736656_0:75:1124:707_1920x0_80_0_0_0ae16af1c4c0b3e0b31e508cf152098d.jpg
ПЕРМЬ, 28 окт – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин презентовал экономический и инвестиционный потенциал региона компаниям-участникам общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.По данным пресс-службы губернатора, в рамках мероприятия были презентованы преимущества Пермского края, как региона с высоким инвестиционным потенциалом. "Только за 2020 год объем инвестиций в Прикамье составил порядка 278,3 миллиардов рублей, это в 1,7 раз больше, чем аналогичные темпы роста в целом по Приволжскому федеральному округу", – уточняется в ведомстве.По словам Махонина, мероприятия такого формата позволяют в рамках одной площадки представить возможности региона большому числу потенциальных инвесторов. "Краевое правительство ставит перед собой задачу в ближайшие годы выйти на уровень внутреннего регионального продукта, превышающего 2 триллиона рублей. Сейчас он составляет порядка 1,5 триллиона рублей. Это является приоритетом нашего развития", – отметил Махонин.Как пояснили в пресс-службе губернатора, участникам роуд-шоу рассказали не только о перспективных нишах, площадках и направлениях деятельности региона, но и о преференциях для бизнеса, действующих в Пермском крае. В том числе в территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемой особой экономической зоне с налоговыми послаблениями, мерами поддержки, которыми уже сегодня могут воспользоваться предприниматели, работающие на территории региона.Привлекательность Пермского края для инвесторов отметил председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель Совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик. "Разнообразие природных ресурсов и материально-технической базы – это те факторы, которые делают Пермский край по-настоящему привлекательным для новых инновационных, технологичных, "человекоцентричных" проектов, связанных с созданием еще более высокого качества жизни. В наше время инвестиции – это не только про обозначенные выше ресурсы, но и про наличие команды. Только от человека зависит, где будет генерироваться конкурентоспособность, добавленная стоимость. И, если это будет происходить в регионе, эта территория сможет стать столицей той или иной области, того и иного направления, будь то фотоника или IT. Факторы, связанные с качеством жизни, поддержанные инвестиционными ресурсами субъекта РФ могут подтолкнуть людей делать выбор именно в пользу Пермского края", – сказал Репик.
https://ria.ru/20211020/nalogi-1755362465.html
https://realty.ria.ru/20211007/kredit-1753542950.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756736656_98:69:1111:829_1920x0_80_0_0_790f870a1908bf827ca32b6d7a73bec1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, пермский край, деловая россия, алексей репик, дмитрий махонин
18:27 28.10.2021
 

Пермский край представил инвестпотенциал на площадке "Деловой России"

© Фото : Сайт губернатораи Правительства Пермского краяГубернатор Прикамья Дмитрий Махонин совместно с членами регионального Правительства презентовал экономический и инвестиционный потенциал региона в Москве
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин совместно с членами регионального Правительства презентовал экономический и инвестиционный потенциал региона в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Фото : Сайт губернатораи Правительства Пермского края
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 28 окт – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин презентовал экономический и инвестиционный потенциал региона компаниям-участникам общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
По данным пресс-службы губернатора, в рамках мероприятия были презентованы преимущества Пермского края, как региона с высоким инвестиционным потенциалом. "Только за 2020 год объем инвестиций в Прикамье составил порядка 278,3 миллиардов рублей, это в 1,7 раз больше, чем аналогичные темпы роста в целом по Приволжскому федеральному округу", – уточняется в ведомстве.
Заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 12:27
Пермский край максимально снижает налоги для начинающего бизнеса
По словам Махонина, мероприятия такого формата позволяют в рамках одной площадки представить возможности региона большому числу потенциальных инвесторов. "Краевое правительство ставит перед собой задачу в ближайшие годы выйти на уровень внутреннего регионального продукта, превышающего 2 триллиона рублей. Сейчас он составляет порядка 1,5 триллиона рублей. Это является приоритетом нашего развития", – отметил Махонин.
Как пояснили в пресс-службе губернатора, участникам роуд-шоу рассказали не только о перспективных нишах, площадках и направлениях деятельности региона, но и о преференциях для бизнеса, действующих в Пермском крае. В том числе в территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемой особой экономической зоне с налоговыми послаблениями, мерами поддержки, которыми уже сегодня могут воспользоваться предприниматели, работающие на территории региона.
"Представители российского бизнеса познакомились с Каталогом инвестиционных предложений от Пермского края. В документе собраны порядка 150 предложений с проектами от 2,5 миллионов до нескольких миллиардов рублей, которые возможно реализовать в сфере ЖКХ, промышленности и торговли, спорта, туризма, образования, медицины, строительства, сельского хозяйства и других отраслях", – добавили в пресс-службе губернатора.
Привлекательность Пермского края для инвесторов отметил председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель Совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик. "Разнообразие природных ресурсов и материально-технической базы – это те факторы, которые делают Пермский край по-настоящему привлекательным для новых инновационных, технологичных, "человекоцентричных" проектов, связанных с созданием еще более высокого качества жизни. В наше время инвестиции – это не только про обозначенные выше ресурсы, но и про наличие команды. Только от человека зависит, где будет генерироваться конкурентоспособность, добавленная стоимость. И, если это будет происходить в регионе, эта территория сможет стать столицей той или иной области, того и иного направления, будь то фотоника или IT. Факторы, связанные с качеством жизни, поддержанные инвестиционными ресурсами субъекта РФ могут подтолкнуть людей делать выбор именно в пользу Пермского края", – сказал Репик.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 16:51
Правительство одобрило заявку Пермского края на инфраструктурный кредит
 
ЭкономикаПермский крайДеловая РоссияАлексей РепикДмитрий Махонин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода