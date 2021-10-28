https://ria.ru/20211028/potentsial-1756734690.html

Пермский край представил инвестпотенциал на площадке "Деловой России"

Пермский край представил инвестпотенциал на площадке "Деловой России" - РИА Новости, 28.10.2021

Пермский край представил инвестпотенциал на площадке "Деловой России"

Глава Пермского края Дмитрий Махонин презентовал экономический и инвестиционный потенциал региона компаниям-участникам общероссийской общественной организации... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:27

2021-10-28T18:27

2021-10-28T18:27

экономика

пермский край

деловая россия

алексей репик

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 28 окт – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин презентовал экономический и инвестиционный потенциал региона компаниям-участникам общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.По данным пресс-службы губернатора, в рамках мероприятия были презентованы преимущества Пермского края, как региона с высоким инвестиционным потенциалом. "Только за 2020 год объем инвестиций в Прикамье составил порядка 278,3 миллиардов рублей, это в 1,7 раз больше, чем аналогичные темпы роста в целом по Приволжскому федеральному округу", – уточняется в ведомстве.По словам Махонина, мероприятия такого формата позволяют в рамках одной площадки представить возможности региона большому числу потенциальных инвесторов. "Краевое правительство ставит перед собой задачу в ближайшие годы выйти на уровень внутреннего регионального продукта, превышающего 2 триллиона рублей. Сейчас он составляет порядка 1,5 триллиона рублей. Это является приоритетом нашего развития", – отметил Махонин.Как пояснили в пресс-службе губернатора, участникам роуд-шоу рассказали не только о перспективных нишах, площадках и направлениях деятельности региона, но и о преференциях для бизнеса, действующих в Пермском крае. В том числе в территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемой особой экономической зоне с налоговыми послаблениями, мерами поддержки, которыми уже сегодня могут воспользоваться предприниматели, работающие на территории региона.Привлекательность Пермского края для инвесторов отметил председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель Совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик. "Разнообразие природных ресурсов и материально-технической базы – это те факторы, которые делают Пермский край по-настоящему привлекательным для новых инновационных, технологичных, "человекоцентричных" проектов, связанных с созданием еще более высокого качества жизни. В наше время инвестиции – это не только про обозначенные выше ресурсы, но и про наличие команды. Только от человека зависит, где будет генерироваться конкурентоспособность, добавленная стоимость. И, если это будет происходить в регионе, эта территория сможет стать столицей той или иной области, того и иного направления, будь то фотоника или IT. Факторы, связанные с качеством жизни, поддержанные инвестиционными ресурсами субъекта РФ могут подтолкнуть людей делать выбор именно в пользу Пермского края", – сказал Репик.

https://ria.ru/20211020/nalogi-1755362465.html

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пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, пермский край, деловая россия, алексей репик, дмитрий махонин