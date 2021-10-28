https://ria.ru/20211028/plazma-1756731312.html

Ракова рассказала о заготовке плазмы переболевших COVID-19

Ракова рассказала о заготовке плазмы переболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

Ракова рассказала о заготовке плазмы переболевших COVID-19

В Москве провели уже 40 тысяч донаций плазмы переболевших COVID-19, сообщила в четверг заммэра по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:00

2021-10-28T18:00

2021-10-28T18:00

распространение коронавируса

общество

москва

анастасия ракова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Москве провели уже 40 тысяч донаций плазмы переболевших COVID-19, сообщила в четверг заммэра по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова."С самого начала пандемии мы широко используем плазму переболевших коронавирусом, мы развернули мощную сеть по ее заготовке, и на сегодняшний день провели уже 40 тысяч донаций плазмы. Примерно в неделю заготавливаем 400 литров", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20211028/mutatsiya-1756729567.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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