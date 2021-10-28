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Ракова рассказала о заготовке плазмы переболевших COVID-19
Ракова рассказала о заготовке плазмы переболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
Ракова рассказала о заготовке плазмы переболевших COVID-19
В Москве провели уже 40 тысяч донаций плазмы переболевших COVID-19, сообщила в четверг заммэра по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:00
2021-10-28T18:00
2021-10-28T18:00
распространение коронавируса
общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Москве провели уже 40 тысяч донаций плазмы переболевших COVID-19, сообщила в четверг заммэра по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова."С самого начала пандемии мы широко используем плазму переболевших коронавирусом, мы развернули мощную сеть по ее заготовке, и на сегодняшний день провели уже 40 тысяч донаций плазмы. Примерно в неделю заготавливаем 400 литров", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
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общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Ракова рассказала о заготовке плазмы переболевших COVID-19
Ракова сообщила, что в Москве провели 40 тысяч донаций плазмы переболевших COVID-19