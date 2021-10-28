https://ria.ru/20211028/plan-1756682921.html
Россия и АСЕАН приняли план стратегического партнерства
Россия и АСЕАН приняли план стратегического партнерства - РИА Новости, 28.10.2021
Россия и АСЕАН приняли план стратегического партнерства
Россия и АСЕАН приняли Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства между РФ и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021 – 2025... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:37
2021-10-28T14:37
2021-10-28T15:07
экономическое сообщество асеан
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ассоциация государств юго-восточной азии
юго-восточная азия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия и АСЕАН приняли Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства между РФ и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021 – 2025 годы, документ опубликован на сайте Кремля."Настоящий Комплексный план действий направлен на реализацию взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2021 – 2025 годах... В течение пяти лет (2021 – 2025 годы) Россия и АСЕАН будут руководствоваться настоящим планом для достижения взаимовыгодных целей и получения отдачи от стратегического партнерства, развивая отношения, установленные в 1991 году", - говорится в документе.В плане определены приоритеты обеих сторон и меры, которые им надлежит принять в целях полной реализации потенциала российско-асеановского партнерства во всех областях, представляющих взаимный интерес.
https://ria.ru/20211028/kitay-1756646212.html
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экономическое сообщество асеан, россия, политика, ассоциация государств юго-восточной азии, юго-восточная азия
14:37 28.10.2021 (обновлено: 15:07 28.10.2021)
Россия и АСЕАН приняли план стратегического партнерства
Россия и АСЕАН приняли комплексный план стратегического партнерства на пять лет