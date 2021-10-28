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Россию охватила еще одна пандемия
Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России - РИА Новости, 28.10.2021
Россию охватила еще одна пандемия
COVID-19 не единственная глобальная проблема, затронувшая Россию в 2021 году, есть и другая пандемия, считает специалист-реабилитолог, эксперт по здоровому... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T04:09
2021-10-28T04:09
2021-10-28T10:47
общество
александр фомин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. COVID-19 не единственная глобальная проблема, затронувшая Россию в 2021 году, есть и другая пандемия, считает специалист-реабилитолог, эксперт по здоровому образу жизни Александр Фомин. Как с ней бороться, он рассказал в интервью радио Sputnik.Более 200 тысяч россиян умерли от COVID-19, но не только эта болезнь дает такой высокий уровень смертности, отметил эксперт.Ситуацию необходимо менять, уверен он. Причем зависит это не только от врачей. Каждый человек может снизить для себя риск сердечно-сосудистых заболеваний, если начнет больше двигаться, уверен реабилитолог.Так, людям, у которых сидячая работа, не следует часами оставаться за столом."Ишемическая болезнь сердца и гипертония развиваются потому, что мы не двигаемся, мы слишком много времени проводим сидя. Как минимум раз в час надо вставать и двигаться, это должна быть хоть минута физической нагрузки", — посоветовал Александр Фомин.Но этого, конечно же, недостаточно."Еще от 45 до 90 минут в день надо уделять активной ходьбе. Для подвижного образа жизни не нужно бегать, достаточно просто ходить", — объяснил специалист в интервью радио Sputnik.
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общество, александр фомин, здоровье - общество, коронавирус covid-19
04:09 28.10.2021 (обновлено: 10:47 28.10.2021)
Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
Реабилитолог Фомин предупредил о "второй пандемии" из-за сердечно-сосудистых заболеваний
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
COVID-19 не единственная глобальная проблема, затронувшая Россию в 2021 году, есть и другая пандемия, считает специалист-реабилитолог, эксперт по здоровому образу жизни Александр Фомин
. Как с ней бороться, он рассказал в интервью радио Sputnik
.
Более 200 тысяч россиян умерли от COVID-19, но не только эта болезнь дает такой высокий уровень смертности, отметил эксперт.
"По моему мнению, у нас 50 процентов смертности — из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже", — сказал Фомин.
Ситуацию необходимо менять, уверен он. Причем зависит это не только от врачей. Каждый человек может снизить для себя риск сердечно-сосудистых заболеваний, если начнет больше двигаться, уверен реабилитолог.
Так, людям, у которых сидячая работа, не следует часами оставаться за столом.
"Ишемическая болезнь сердца и гипертония развиваются потому, что мы не двигаемся, мы слишком много времени проводим сидя. Как минимум раз в час надо вставать и двигаться, это должна быть хоть минута физической нагрузки", — посоветовал Александр Фомин.
Но этого, конечно же, недостаточно.
"Еще от 45 до 90 минут в день надо уделять активной ходьбе. Для подвижного образа жизни не нужно бегать, достаточно просто ходить", — объяснил специалист в интервью радио Sputnik.