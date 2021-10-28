https://ria.ru/20211028/ozkho-1756601078.html

Дипломат заявил, что ОЗХО трансформировалась в политический инструмент

Дипломат заявил, что ОЗХО трансформировалась в политический инструмент - РИА Новости, 28.10.2021

Дипломат заявил, что ОЗХО трансформировалась в политический инструмент

Россия не готова согласиться с трансформацией ОЗХО в инструмент политического давления и реализации геополитических интересов, заявил на заседании Первого... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T01:17

2021-10-28T01:17

2021-10-28T01:17

в мире

оон

сирия

андрей белоусов

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ООН, 28 окт – РИА Новости. Россия не готова согласиться с трансформацией ОЗХО в инструмент политического давления и реализации геополитических интересов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов."Не готовы согласиться с трансформацией ОЗХО в инструмент политического давления и реализации геополитических интересов узкой группы стран. Россия будет и впредь прилагать все усилия в интересах возобновления верховенства международного права, поддержания целостности Конвенции и нормализации работы ОЗХО", - сказал Белоусов.По его словам, "продавленные в 2018–2021 годах на сессиях руководящих органов ОЗХО "атрибутивные" решения по определению виновных в применении химоружия в Сирии с созданием в нарушение КЗХО Группы по расследованию и идентификации наносят непоправимый ущерб деятельности организации, ее репутации, а также целостности Конвенции".

https://ria.ru/20211010/instrument-1753900158.html

сирия

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в мире, оон, сирия, андрей белоусов, россия