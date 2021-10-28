Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/ozkho-1756601078.html
Дипломат заявил, что ОЗХО трансформировалась в политический инструмент
Дипломат заявил, что ОЗХО трансформировалась в политический инструмент - РИА Новости, 28.10.2021
Дипломат заявил, что ОЗХО трансформировалась в политический инструмент
Россия не готова согласиться с трансформацией ОЗХО в инструмент политического давления и реализации геополитических интересов, заявил на заседании Первого... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T01:17
2021-10-28T01:17
в мире
оон
сирия
андрей белоусов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578262739_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_9a62dc67aac69d01866f8fbe3eeff26b.jpg
ООН, 28 окт – РИА Новости. Россия не готова согласиться с трансформацией ОЗХО в инструмент политического давления и реализации геополитических интересов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов."Не готовы согласиться с трансформацией ОЗХО в инструмент политического давления и реализации геополитических интересов узкой группы стран. Россия будет и впредь прилагать все усилия в интересах возобновления верховенства международного права, поддержания целостности Конвенции и нормализации работы ОЗХО", - сказал Белоусов.По его словам, "продавленные в 2018–2021 годах на сессиях руководящих органов ОЗХО "атрибутивные" решения по определению виновных в применении химоружия в Сирии с созданием в нарушение КЗХО Группы по расследованию и идентификации наносят непоправимый ущерб деятельности организации, ее репутации, а также целостности Конвенции".
https://ria.ru/20211010/instrument-1753900158.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578262739_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_c5e220d5c2790dd5f6e3bc9b3e680a94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, сирия, андрей белоусов, россия
01:17 28.10.2021
 
Дипломат заявил, что ОЗХО трансформировалась в политический инструмент

Зампостпреда России при ООН Белоусов: ОЗХО трансформировалась в политический инструмент

© AFP 2021 / John ThysСотрудник лаборатории с пробиркой в штаб-квартире ОЗХО в Гааге, Нидерланды
Сотрудник лаборатории с пробиркой в штаб-квартире ОЗХО в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AFP 2021 / John Thys
Читать ria.ru в
ООН, 28 окт – РИА Новости. Россия не готова согласиться с трансформацией ОЗХО в инструмент политического давления и реализации геополитических интересов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
"Не готовы согласиться с трансформацией ОЗХО в инструмент политического давления и реализации геополитических интересов узкой группы стран. Россия будет и впредь прилагать все усилия в интересах возобновления верховенства международного права, поддержания целостности Конвенции и нормализации работы ОЗХО", - сказал Белоусов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 17:09
Запад использует ОЗХО как инструмент давления на Россию, заявила Захарова
По его словам, "продавленные в 2018–2021 годах на сессиях руководящих органов ОЗХО "атрибутивные" решения по определению виновных в применении химоружия в Сирии с созданием в нарушение КЗХО Группы по расследованию и идентификации наносят непоправимый ущерб деятельности организации, ее репутации, а также целостности Конвенции".
 
В миреООНСирияАндрей БелоусовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом