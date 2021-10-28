https://ria.ru/20211028/ogranicheniya-1756709438.html

Норвегия сохранит антиковидные ограничения, которые собиралась снять

Норвегия сохранит антиковидные ограничения, которые собиралась снять - РИА Новости, 28.10.2021

Норвегия сохранит антиковидные ограничения, которые собиралась снять

Власти Норвегии приняли решение сохранить ряд антиковидных ограничений, которые раньше предполагалось снять, в частности, требование об изоляции при заражении... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:34

2021-10-28T16:34

2021-10-28T16:34

распространение коронавируса

в мире

норвегия

коронавирус covid-19

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МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение сохранить ряд антиковидных ограничений, которые раньше предполагалось снять, в частности, требование об изоляции при заражении коронавирусом, а также ограничения на въезд в страну, сообщила министр здравоохранения королевства Ингвильд Кьеркол."Пандемия не завершилась. Правительство приняло решение сохранить ряд ограничений, которые мы предполагали снять", - сказала министр.По ее словам, власти приняли решение сохранить такие меры, как тестирование, изоляция, отслеживание контактов заразившихся и карантин.Кроме того, продлены действующие сейчас ограничения на въезд в страну. В конце сентября Норвегия уже разрешила въезд для жителей ЕС, Великобритании и Швейцарии, полностью вакцинированные освобождаются от тестов и карантина. По плану, ко второму этапу и открытия страны для ряда других государств, возможно было переходить во второй половине октября, однако это решение сдвинуто на неопределенный срок.В самой Норвегии регистрируется рост числа заражений, прежде всего, в серверных провинциях. По мнению министра, ситуация в королевстве контролируемая, поскольку, несмотря на рост числа заражений, количество госпитализированных остается невысоким. При этом национальный институт общественного здравоохранения предупреждает о том, что к зиме следует ждать еще одну волну коронавируса, которая, однако, не вызывает опасений.

https://ria.ru/20210630/ogranicheniya-1739173811.html

норвегия

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в мире, норвегия, коронавирус covid-19