https://ria.ru/20211028/obvinenie-1756731111.html
Жительнице Урала, зарезавшей дочку, предъявили обвинение
Жительнице Урала, зарезавшей дочку, предъявили обвинение - РИА Новости, 28.10.2021
Жительнице Урала, зарезавшей дочку, предъявили обвинение
Жительнице деревни в Свердловской области, зарезавшей своего ребенка, предъявлено обвинение, заявляет СК РФ. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:59
2021-10-28T17:59
2021-10-28T18:14
происшествия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
валерий горелых
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Жительнице деревни в Свердловской области, зарезавшей своего ребенка, предъявлено обвинение, заявляет СК РФ.В среду правоохранители информировали, что жительница деревни в Свердловской области подозревается в том, что зарезала малолетнюю дочку ножом в ходе бытовой ссоры. Полиции женщина сказала, что в ее дом проник некий бородатый мужчина и зарезал ее ребенка, позднее она созналась в преступлении, указывалось в сообщении."Тридцатичетырехлетней жительнице одной из деревень Нижнесергинского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней)", - говорится в сообщении.Отмечается, что от ножевых ранений девочка скончалась на месте.Обвиняемая будет заключена под стражу до 25 декабря, расследование продолжается.Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что у женщины были порезаны пальцы левой руки, поэтому ее пришлось для оказания помощи доставлять в больницу. "Раскаялась подозреваемая в служебном автомобиле полиции по пути следования в дежурную часть. Рассказывая о своем диком поступке, женщина вела себя очень спокойно, словно речь шла не о ее убитой дочери", - подчеркнул Горелых.
https://ria.ru/20211021/prigovor-1755615488.html
https://ria.ru/20210804/lyubertsy-1744325243.html
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происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), валерий горелых
17:59 28.10.2021 (обновлено: 18:14 28.10.2021)
Жительнице Урала, зарезавшей дочку, предъявили обвинение
СК предъявил обвинение жительнице деревни в Свердловской области, зарезавшей дочку