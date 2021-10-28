https://ria.ru/20211028/mosgorsud-1756686445.html

Мосгорсуд оставил под арестом мужа экс-замминистра Раковой

Мосгорсуд оставил под арестом мужа экс-замминистра Раковой - РИА Новости, 28.10.2021

Мосгорсуд оставил под арестом мужа экс-замминистра Раковой

Мосгорсуд признал законным арест Артура Стеценко, гражданского мужа находящейся под следствием экс-замминистра просвещения Марины Раковой, по делу о... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:56

2021-10-28T14:56

2021-10-28T14:56

криминал

марина ракова

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Артура Стеценко, гражданского мужа находящейся под следствием экс-замминистра просвещения Марины Раковой, по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд оставил решение без изменения", - сказал собеседник агентства.Стеценко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период нахождения Раковой на должности генерального директора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) он был фиктивно трудоустроен в эту организацию и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты получил свыше 9 миллионов рублей.Ракова также арестована. По версии следствия, будучи замминистра просвещения, она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей.В рамках дела арестованы также топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак (оба - бывшие сотрудники ФНФРО и пришли за ней в Сбербанк), юрисконсульт и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова (ранее занимала должность исполнительного директора "Шанинки"). Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев помещен под домашний арест.

https://ria.ru/20211021/arest-1755532755.html

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криминал, марина ракова