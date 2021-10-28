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Руденя поручил реализовать комплекс антиковидных мер в Верхневолжье
Руденя поручил реализовать комплекс антиковидных мер в Верхневолжье - РИА Новости, 28.10.2021
Руденя поручил реализовать комплекс антиковидных мер в Верхневолжье
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил ряд задач на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба правительства Тверской... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:31
2021-10-28T16:31
2021-10-28T16:31
тверская область
тверская область
здоровье - общество
игорь руденя
коронавирус covid-19
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ТВЕРЬ, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил ряд задач на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Он отметил, что в каждом муниципалитете должен вестись постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости оперативно приниматься меры.Кроме того Руденя поручил обеспечить ежедневную работу пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции, принять меры для того, чтобы у каждого жителя области была возможность записаться на прививку и сделать ее в удобное время, без долгого ожидания.Губернатор также поручил обеспечить соблюдение масочного режима, социальной дистанции в общественных местах, обеспечения термометрии сотрудников и санитарной обработки помещений.Для детей, чьи родители заняты в структурах и на производствах непрерывного цикла, в нерабочие дни будут работать дежурные группы.Среди других задач, обозначенных главой региона, – обеспечение стабильной работы всех систем жизнеобеспечения, прежде всего, тепло- и электроснабжения, отметили в пресс-службе.
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тверская область, здоровье - общество, игорь руденя, коронавирус covid-19
ТВЕРЬ, 28 окт – РИА Новости.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
поставил ряд задач на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба правительства Тверской области
.
"Этот период – время напряжённой работы для всех организаций, служб, государственных учреждений, органов власти всех уровней. Ключевой задачей является снижение темпов распространения коронавирусной инфекции, обеспечение правопорядка на территории Тверской области и безопасности наших жителей, особенно детей, которые на протяжении этих выходных дней не будут задействованы в учебном процессе", – сказал на совещании в четверг глава региона.
Он отметил, что в каждом муниципалитете должен вестись постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости оперативно приниматься меры.
"Важно не допустить сбоев в системе оказания медицинской помощи гражданам. Для этого должна быть обеспечена стабильная работа всех учреждений здравоохранения. Это касается не только лечения больных с коронавирусом, но и пациентов с хроническими заболеваниями и предоставления им плановой помощи, а также оказания неотложной помощи пострадавшим в случае происшествий", - сказал губернатор.
Кроме того Руденя поручил обеспечить ежедневную работу пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции, принять меры для того, чтобы у каждого жителя области была возможность записаться на прививку и сделать ее в удобное время, без долгого ожидания.
Губернатор также поручил обеспечить соблюдение масочного режима, социальной дистанции в общественных местах, обеспечения термометрии сотрудников и санитарной обработки помещений.
Для детей, чьи родители заняты в структурах и на производствах непрерывного цикла, в нерабочие дни будут работать дежурные группы.
Среди других задач, обозначенных главой региона, – обеспечение стабильной работы всех систем жизнеобеспечения, прежде всего, тепло- и электроснабжения, отметили в пресс-службе.