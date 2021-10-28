https://ria.ru/20211028/mery-1756707588.html

Руденя поручил реализовать комплекс антиковидных мер в Верхневолжье

Руденя поручил реализовать комплекс антиковидных мер в Верхневолжье - РИА Новости, 28.10.2021

Руденя поручил реализовать комплекс антиковидных мер в Верхневолжье

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил ряд задач на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба правительства Тверской... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:31

2021-10-28T16:31

2021-10-28T16:31

тверская область

тверская область

здоровье - общество

игорь руденя

коронавирус covid-19

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ТВЕРЬ, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил ряд задач на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Он отметил, что в каждом муниципалитете должен вестись постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости оперативно приниматься меры.Кроме того Руденя поручил обеспечить ежедневную работу пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции, принять меры для того, чтобы у каждого жителя области была возможность записаться на прививку и сделать ее в удобное время, без долгого ожидания.Губернатор также поручил обеспечить соблюдение масочного режима, социальной дистанции в общественных местах, обеспечения термометрии сотрудников и санитарной обработки помещений.Для детей, чьи родители заняты в структурах и на производствах непрерывного цикла, в нерабочие дни будут работать дежурные группы.Среди других задач, обозначенных главой региона, – обеспечение стабильной работы всех систем жизнеобеспечения, прежде всего, тепло- и электроснабжения, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210818/dispanserizatsiya-1746274681.html

тверская область

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тверская область, здоровье - общество, игорь руденя, коронавирус covid-19