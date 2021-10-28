15:05 28.10.2021 (обновлено: 15:10 28.10.2021)
Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело из-за похищения офицера СЦКК
Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело из-за похищения Украиной офицера СЦКК Косяка
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело по факту похищения Киевом офицера представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, заявила на брифинге официальный представитель ведомства Инна Семенова.
"Возбуждено уголовное дело по факту похищения офицера-наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрея Косяка, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением оружия, по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами "а", "б", "в" частями 2 статьи 134 УК ЛНР (Похищение человека)", - сказала Семенова журналистам.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
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