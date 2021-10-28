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Экс-начальника УФСБ нашли мертвым в отеле
СМИ: экс-начальника УФСБ по Ярославской области нашли мертвым в отеле - РИА Новости, 28.10.2021
Экс-начальника УФСБ нашли мертвым в отеле
В Подмосковье умер бывший начальник ярославского УФСБ генерал-лейтенант Александр Кубасов, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T01:12
2021-10-28T01:12
2021-10-28T02:24
происшествия
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. В Подмосковье умер бывший начальник ярославского УФСБ генерал-лейтенант Александр Кубасов, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник.По информации издания, тело Кубасова обнаружили в одном из отелей Одинцовского района, причиной смерти, как утверждается, стала вирусная пневмония.Кубасов родился в 1959 году, окончил Рязанское высшее военное училище ВДВ, с 1985 работал в органах безопасности. В 2006 году стал руководителем Управления ФСБ по Ульяновской области, в 2010-м возглавил УФСБ по Чеченской республике.В 2013 году Кубасов стал начальником УФСБ по Ярославской области, в 2018-м вышел на пенсию.
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происшествия, московская область (подмосковье), ульяновская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
01:12 28.10.2021 (обновлено: 02:24 28.10.2021)
СМИ: экс-начальника УФСБ по Ярославской области нашли мертвым в отеле
"Известия": экс-главу ярославского управления ФСБ нашли мертвым в Подмосковье