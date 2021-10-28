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Краснодарский край
https://ria.ru/20211028/kuban-1756747296.html
На Кубани утвердили новую госпрограмму по строительству соцобъектов
На Кубани утвердили новую госпрограмму по строительству соцобъектов - РИА Новости, 28.10.2021
На Кубани утвердили новую госпрограмму по строительству соцобъектов
Депутаты Кубани согласовали новую госпрограмму по строительству социальных объектов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК). РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:12
2021-10-28T19:12
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Депутаты Кубани согласовали новую госпрограмму по строительству социальных объектов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).Депутаты ЗСК на очередной сессии в четверг приняли постановление "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"."Проект программы разработан в связи с необходимостью выделения из государственной программы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" двух подпрограмм, связанных с развитием общественной инфраструктуры муниципального значения и созданием объектов государственной собственности Краснодарского края. Ее реализация стартует в следующем году. Общий объем финансирования превысит 53 миллиарда рублей. Средства будут направлены из федерального, краевого и местных бюджетов", - говорится в сообщении.Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что программа уже прошла процедуру "нулевых чтений", в ходе которых депутаты обсудили идею объединения в рамках одной госпрограммы проектов строительства объектов социальной инфраструктуры."Считаю такое решение продуманным и стратегически значимым. В каждом муниципалитете есть планы, реализации которых люди ждут с особым нетерпением: школы, детские сады, объекты здравоохранения и инфраструктурные проекты. И ещё многое, многое другое. По тому, насколько удается вводить их в строй, люди судят о деятельности местной и краевой власти", - пояснил спикер парламента.Он добавил, что ведение объектов общественной инфраструктуры "под крышу" одной госпрограммы позволит более надежно контролировать сроки их создания и качество соответствующих работ.
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краснодарский край
19:12 28.10.2021
 
На Кубани утвердили новую госпрограмму по строительству соцобъектов

На Кубани утвердили новую госпрограмму по строительству соцобъектов

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Депутаты Кубани согласовали новую госпрограмму по строительству социальных объектов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).
Депутаты ЗСК на очередной сессии в четверг приняли постановление "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры".
"Проект программы разработан в связи с необходимостью выделения из государственной программы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" двух подпрограмм, связанных с развитием общественной инфраструктуры муниципального значения и созданием объектов государственной собственности Краснодарского края. Ее реализация стартует в следующем году. Общий объем финансирования превысит 53 миллиарда рублей. Средства будут направлены из федерального, краевого и местных бюджетов", - говорится в сообщении.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что программа уже прошла процедуру "нулевых чтений", в ходе которых депутаты обсудили идею объединения в рамках одной госпрограммы проектов строительства объектов социальной инфраструктуры.
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"Считаю такое решение продуманным и стратегически значимым. В каждом муниципалитете есть планы, реализации которых люди ждут с особым нетерпением: школы, детские сады, объекты здравоохранения и инфраструктурные проекты. И ещё многое, многое другое. По тому, насколько удается вводить их в строй, люди судят о деятельности местной и краевой власти", - пояснил спикер парламента.
Он добавил, что ведение объектов общественной инфраструктуры "под крышу" одной госпрограммы позволит более надежно контролировать сроки их создания и качество соответствующих работ.

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