https://ria.ru/20211028/kuban-1756747296.html

На Кубани утвердили новую госпрограмму по строительству соцобъектов

На Кубани утвердили новую госпрограмму по строительству соцобъектов - РИА Новости, 28.10.2021

На Кубани утвердили новую госпрограмму по строительству соцобъектов

Депутаты Кубани согласовали новую госпрограмму по строительству социальных объектов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК). РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:12

2021-10-28T19:12

2021-10-28T19:12

краснодарский край

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82519/56/825195688_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0d2017e76c45763b208eee8661b2b146.jpg

КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Депутаты Кубани согласовали новую госпрограмму по строительству социальных объектов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).Депутаты ЗСК на очередной сессии в четверг приняли постановление "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"."Проект программы разработан в связи с необходимостью выделения из государственной программы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" двух подпрограмм, связанных с развитием общественной инфраструктуры муниципального значения и созданием объектов государственной собственности Краснодарского края. Ее реализация стартует в следующем году. Общий объем финансирования превысит 53 миллиарда рублей. Средства будут направлены из федерального, краевого и местных бюджетов", - говорится в сообщении.Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что программа уже прошла процедуру "нулевых чтений", в ходе которых депутаты обсудили идею объединения в рамках одной госпрограммы проектов строительства объектов социальной инфраструктуры."Считаю такое решение продуманным и стратегически значимым. В каждом муниципалитете есть планы, реализации которых люди ждут с особым нетерпением: школы, детские сады, объекты здравоохранения и инфраструктурные проекты. И ещё многое, многое другое. По тому, насколько удается вводить их в строй, люди судят о деятельности местной и краевой власти", - пояснил спикер парламента.Он добавил, что ведение объектов общественной инфраструктуры "под крышу" одной госпрограммы позволит более надежно контролировать сроки их создания и качество соответствующих работ.

https://ria.ru/20211028/fond-1756735529.html

https://ria.ru/20211028/granty-1756741645.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край