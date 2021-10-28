Шредер призвал перестать обвинять Россию в энергетическом кризисе
Шредер: Европе пора перестать возлагать ответственность за энергетический кризис на Россию
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
ВЕРОНА, 28 окт – РИА Новости. Европе пора перестать возлагать ответственность на Россию за энергокризис, который стал следствием глобального тренда, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.
"Европе пора перестать возлагать ответственность на Россию за эту ситуацию", - заявил он, Выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне. По его словам, потребность в энергоресурсах значительно повысилась на всех европейских рынках, ключевым фактором чего стало восстановление экономик после пандемии.
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"Россию обвиняют в глобальном тренде, есть в этом политический вопрос?" - заявил он, приведя данные на азиатском и американских рынках. "Азиатский экономический бум и рост спроса со стороны компаний стоят за высокими ценами", - отметил Шредер.
"Есть вопрос конкуренции на энергетическом рынке, когда необходимо дискредитировать страну-поставщика", - заявил он.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться, и в четверг уже ниже 1000 долларов.
В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было. Президент РФ Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа.