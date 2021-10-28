https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756711015.html
На лекарства для больных COVID-19 могут выделить дополнительные средства
На лекарства для больных COVID-19 могут выделить дополнительные средства - РИА Новости, 28.10.2021
На лекарства для больных COVID-19 могут выделить дополнительные средства
Правительство РФ предлагает выделить дополнительно 10 млрд рублей на лекарства для людей, заболевших коронавирусом, решение об этом будет вынесено на заседание... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:41
2021-10-28T16:41
2021-10-28T16:41
общество
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здоровье - общество
александр жуков
россия
коронавирус в россии
федот тумусов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство РФ предлагает выделить дополнительно 10 млрд рублей на лекарства для людей, заболевших коронавирусом, решение об этом будет вынесено на заседание трехсторонней комиссии по бюджету, сообщил вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ходе пленарного заседания в четверг."Как раз сегодня из правительства пришло решение, которое будет вынесено на трехстороннюю нашу комиссию по бюджету, о выделении дополнительно 10 млрд (рублей) из резервного фонда на лекарства больным от COVID", - рассказал Жуков, отвечая на вопрос первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова о лекарственном обеспечении больных коронавирусом.
https://ria.ru/20210715/lekarstvo-1741406294.html
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общество, госдума рф, здоровье - общество, александр жуков, россия, коронавирус в россии, федот тумусов
На лекарства для больных COVID-19 могут выделить дополнительные средства
На лекарства больным COVID-19 могут дополнительно выделить десять миллиардов рублей