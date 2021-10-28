https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756695378.html
В Липецкой области приостановили работу детских комнат из-за COVID-19
В Липецкой области приостановили работу детских комнат из-за COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
В Липецкой области приостановили работу детских комнат из-за COVID-19
Власти Липецкой области приостановили в регионе работу аттракционов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров из-за ситуации с коронавирусной... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:38
2021-10-28T15:38
2021-10-28T15:38
распространение коронавируса
общество
дети
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коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 28 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области приостановили в регионе работу аттракционов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает областная администрация.Ранее власти Липецкой области решили не вводить "очень жесткие" ограничения на период объявленных в стране нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября, но заявили, что посещение ряда общественных мест будет возможно только по QR-кодам. Обязательная система QR-кодов стала действовать в регионе с понедельника, 25 октября."Новые меры по борьбе с коронавирусом приняты в Липецкой области... Приостанавливается деятельность аттракционов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных подобных объектов, в том числе батутных центров с использованием спортивного, игрового и развлекательного оборудования, расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов)", - говорится в сообщении.Также в постановлении меняется график работы кафе и ресторанов. Ранее предприятиям общепита было разрешено обслуживать посетителей до полуночи. Теперь они будут работать с 6:00 до 23:00 мск.
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756367033.html
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общество, дети, липецкая область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Липецкой области приостановили работу детских комнат из-за COVID-19
Работу аттракционов и детских комнат приостановили в Липецкой области из-за пандемии