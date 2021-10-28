https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756691716.html

В Киеве введут жесткий карантин

В Киеве введут жесткий карантин - РИА Новости, 28.10.2021

В Киеве введут жесткий карантин

Столица Украины Киев с 1 ноября водит жесткий карантин из-за ухудшающейся ситуации с COVID-19, школы переходят на дистанционное обучение, ТРЦ, рестораны и... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:17

2021-10-28T15:17

2021-10-28T15:40

распространение коронавируса

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киев

коронавирус covid-19

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КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Столица Украины Киев с 1 ноября водит жесткий карантин из-за ухудшающейся ситуации с COVID-19, школы переходят на дистанционное обучение, ТРЦ, рестораны и спортзалы будут работать при условии 100% вакцинации сотрудников и посетителей, сообщил в четверг мэр города Виталий Кличко.За последнюю неделю в Киеве – более тысячи больных ежесуточно и до 50 смертей, увеличивается число госпитализированных и пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке."С 1 ноября столица вводит строгие ограничения, поскольку по критериям достигла показателей красной зоны", - сказал Кличко на брифинге в четверг.Ограничениями предусматривается, что только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет работать и посещать кафе, рестораны, отели, спортзалы и фитнес-центры, управление труда и соцзащиты, а также проводить массовые мероприятия, посещать торгово-развлекательные центры. Кличко сообщил, что после каникул с 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме."В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила "красной зоны". При условии 100% вакцинации персонала", - сказал мэр.При этом власти Киева не будут останавливать работу общественного транспорта. "Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. Проверять эти документы не будут на входе в транспорт, а выборочно - специальные группы правоохранителей", - сказал мэр.С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону попала Херсонская область. С 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. С 23 октября - в Ровенской и Николаевской областях. В "красной" зоне торговые центры, кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756658730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, коронавирус covid-19