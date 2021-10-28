https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756649518.html

В Кремле оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Кремле оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

В Кремле оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Кремле считают, что нынешние цифры заболеваемости коронавирусом в РФ пока не дают повода для оптимизма, заявил заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:32

2021-10-28T12:32

2021-10-28T12:59

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Кремле считают, что нынешние цифры заболеваемости коронавирусом в РФ пока не дают повода для оптимизма, заявил заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние", — сказал он во время общения с журналистами.

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/gintsburg-1756616393.html

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общество, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии