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В Кремле оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Кремле оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
В Кремле оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Кремле считают, что нынешние цифры заболеваемости коронавирусом в РФ пока не дают повода для оптимизма, заявил заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:32
2021-10-28T12:32
2021-10-28T12:59
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Кремле считают, что нынешние цифры заболеваемости коронавирусом в РФ пока не дают повода для оптимизма, заявил заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние", — сказал он во время общения с журналистами.
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общество, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:32 28.10.2021 (обновлено: 12:59 28.10.2021)
В Кремле оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
Песков заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 не дает повода для оптимизма