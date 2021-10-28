https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756643946.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как можно снизить заболеваемость COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, как можно снизить заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

В Роспотребнадзоре рассказали, как можно снизить заболеваемость COVID-19

Период нерабочих дней, соблюдение всех рекомендаций по профилактике коронавируса и вакцинация позволят снизить показатели заболеваемости COVID-19, заявила РИА... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:00

2021-10-28T12:00

2021-10-28T12:00

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Период нерабочих дней, соблюдение всех рекомендаций по профилактике коронавируса и вакцинация позволят снизить показатели заболеваемости COVID-19, заявила РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, д.м.н. Татьяна Руженцова.Ранее сообщалось, что в России зарегистрирован максимум новых случаев COVID-19 за сутки, он составил 40 096, всего за пандемию в стране 8 392 697 случаев заболевания."Очень надеемся, что вынужденные выходные и каникулы, ограничения в работе учреждений, соблюдение населением всех рекомендаций по мерам индивидуальной защиты и профилактики, вакцинация позволят снизить число новых случаев COVID-19. Результат зависит от каждого из нас", - сказала Руженцова.Она отметила, что для снижения заболеваемости нерабочие дни граждане должны проводить, в основном, дома или на природе, чтобы улучшить состояние своего здоровья и повысить уровень неспецифической защиты."Прогнозировать сейчас сложно. Заболеваемость будет зависеть от интенсивности вакцинации населения, соблюдения масочного режима, снижения числа контактов населения в транспорте, торговых центров и других местах скопления людей, своевременной самоизоляции заболевших", - подчеркнула Руженцова.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова