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В Роспотребнадзоре рассказали, как можно снизить заболеваемость COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, как можно снизить заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как можно снизить заболеваемость COVID-19
Период нерабочих дней, соблюдение всех рекомендаций по профилактике коронавируса и вакцинация позволят снизить показатели заболеваемости COVID-19, заявила РИА... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:00
2021-10-28T12:00
2021-10-28T12:00
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Период нерабочих дней, соблюдение всех рекомендаций по профилактике коронавируса и вакцинация позволят снизить показатели заболеваемости COVID-19, заявила РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, д.м.н. Татьяна Руженцова.Ранее сообщалось, что в России зарегистрирован максимум новых случаев COVID-19 за сутки, он составил 40 096, всего за пандемию в стране 8 392 697 случаев заболевания."Очень надеемся, что вынужденные выходные и каникулы, ограничения в работе учреждений, соблюдение населением всех рекомендаций по мерам индивидуальной защиты и профилактики, вакцинация позволят снизить число новых случаев COVID-19. Результат зависит от каждого из нас", - сказала Руженцова.Она отметила, что для снижения заболеваемости нерабочие дни граждане должны проводить, в основном, дома или на природе, чтобы улучшить состояние своего здоровья и повысить уровень неспецифической защиты."Прогнозировать сейчас сложно. Заболеваемость будет зависеть от интенсивности вакцинации населения, соблюдения масочного режима, снижения числа контактов населения в транспорте, торговых центров и других местах скопления людей, своевременной самоизоляции заболевших", - подчеркнула Руженцова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова
В Роспотребнадзоре рассказали, как можно снизить заболеваемость COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора Руженцова: снизить показатели по COVID-19 поможет вакцинация
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.
Период нерабочих дней, соблюдение всех рекомендаций по профилактике коронавируса и вакцинация позволят снизить показатели заболеваемости COVID-19, заявила РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора
, д.м.н. Татьяна Руженцова
.
Ранее сообщалось, что в России
зарегистрирован максимум новых случаев COVID-19 за сутки, он составил 40 096, всего за пандемию в стране 8 392 697 случаев заболевания.
"Очень надеемся, что вынужденные выходные и каникулы, ограничения в работе учреждений, соблюдение населением всех рекомендаций по мерам индивидуальной защиты и профилактики, вакцинация позволят снизить число новых случаев COVID-19. Результат зависит от каждого из нас", - сказала Руженцова.
Она отметила, что для снижения заболеваемости нерабочие дни граждане должны проводить, в основном, дома или на природе, чтобы улучшить состояние своего здоровья и повысить уровень неспецифической защиты.
"Прогнозировать сейчас сложно. Заболеваемость будет зависеть от интенсивности вакцинации населения, соблюдения масочного режима, снижения числа контактов населения в транспорте, торговых центров и других местах скопления людей, своевременной самоизоляции заболевших", - подчеркнула Руженцова.