https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756635051.html

Депутаты от КПРФ Харитонов и Шаргунов заболели COVID-19

Депутаты от КПРФ Харитонов и Шаргунов заболели COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

Депутаты от КПРФ Харитонов и Шаргунов заболели COVID-19

Депутаты от фракции КПРФ в Госдуме Николай Харитонов и Сергей Шаргунов заболели коронавирусом, сообщил в четверг на пленарном заседании палаты спикер нижней... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:18

2021-10-28T11:18

2021-10-28T11:18

распространение коронавируса

общество

вячеслав володин

николай харитонов

госдума рф

кпрф

здоровье - общество

сергей шаргунов

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутаты от фракции КПРФ в Госдуме Николай Харитонов и Сергей Шаргунов заболели коронавирусом, сообщил в четверг на пленарном заседании палаты спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Вчера заболел Харитонов, сегодня заболел Шаргунов", - сказал Володин в ходе дискуссии, посвященной вопросам вакцинации от коронавируса.На заседании Госдумы 19 октября председатель нижней палаты сообщал, что на тот момент уже 13 депутатов Госдумы заболели коронавирусом, и количество тех, кто болеет, увеличивается. По словам Володина, к первому пленарному заседанию Госдумы VIII созыва COVID-19 заболели 11 депутатов, ко второму - 12.По данным, которые привел тогда спикер Думы, всего переболели коронавирусом вместе с теми, кто болеет в данный момент, 30% от депутатов Госдумы VIII созыва, при этом 62% депутатов вакцинировались.Володин призвал депутатов соблюдать масочный режим. Он отметил, в частности, что в зале пленарных заседаний без масок могут находиться только председатель и выступающий депутат, а все остальные должны находиться в средствах индивидуальной защиты.

https://ria.ru/20210630/putin-1739242285.html

https://ria.ru/20211020/babaev-1755355216.html

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общество, вячеслав володин, николай харитонов, госдума рф, кпрф, здоровье - общество, сергей шаргунов, коронавирус в россии