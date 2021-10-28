https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756632203.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

Максимум смертей с COVID-19 за сутки в РФ составил 1 159, рост до 235 057, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:07

2021-10-28T11:07

2021-10-28T11:07

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Максимум смертей с COVID-19 за сутки в РФ составил 1 159, рост до 235 057, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 159 смертей… За весь период по России умерло 235 057 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 95, Санкт-Петербурге - 70, Нижегородской области - 45.

https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746492597.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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