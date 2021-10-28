16:05 28.10.2021 (обновлено: 20:38 28.10.2021)
Ветеран НАТО раскрыл сценарий тотальной войны с Россией
Ветеран НАТО Атламазоглу раскрыл сценарий тотальной войны с Россией
© РИА Новости / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоеннослужащие блока НАТО возле гаубицы М-777 на военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу рассказал, какой будет тотальная война НАТО с Россией. Об этом он написал в статье для издания 19Fortyfive.
По его словам, в наземной операции скорость и неистовость наступления будет иметь решающее значение. В случае столкновения Москва нанесет удар по группировке НАТО в Прибалтийских странах, заявил эксперт, не уточнив, почему может начаться конфликт.
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Государства региона способны выставить около 20 тысяч военнослужащих (еще 80 тысяч в резерве), 247 боевых машин пехоты (БМП) и примерно 300 артиллерийских орудий. Совокупная мощность Военно-морских сил Литвы, Эстонии и Латвии — 14 кораблей. У них нет существенных ВВС, поэтому с воздуха их будут прикрывать силы НАТО. Скандинавские страны развернут 72 тысячи солдат (380 тысяч в резерве), 415 танков, 783 БМП и 1730 артиллерийских орудий, 55 кораблей, 11 подводных лодок и 250 самолетов.
Ключевым фактором станет способность альянса выдержать натиск русских в первые часы и дни до прихода подкреплений, пишет автор.
"Если российской армии удастся смять и продавить этот фланг, то положение Североатлантического альянса будет очень серьезным", — отметил Атламазоглу.
После установления контроля над Прибалтикой Россия подготовится к контрудару подтянувшихся американских сил: с помощью крылатых и баллистических ракет она начнет топить корабли, подвозящие войска и танки НАТО к месту боевых действий, а также бить по экономически и военно-политически чувствительным точкам Североатлантического альянса в континентальной Европе и в Великобритании, говорится в статье.
Атламазоглу уточнил, что этот сценарий не учитывает ядерный арсенал условных противников: ни Россия, ни военный блок не будут применять стратегические и даже тактические ядерные бомбы в региональном конфликте, подытожил он.
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Россия наблюдает у своих границ растущую активность НАТО, которая регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания потенциально опасные для нее действия.