https://ria.ru/20211028/konflikt-1756702177.html

"Настоящий ужас". Раскрыт сценарий тотальной войны НАТО с Россией

Ветеран НАТО раскрыл сценарий тотальной войны с Россией - РИА Новости, 28.10.2021

"Настоящий ужас". Раскрыт сценарий тотальной войны НАТО с Россией

Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу рассказал, какой будет тотальная война НАТО с Россией. Об этом он написал в статье для издания 19Fortyfive. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:05

2021-10-28T16:05

2021-10-28T20:38

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу рассказал, какой будет тотальная война НАТО с Россией. Об этом он написал в статье для издания 19Fortyfive.По его словам, в наземной операции скорость и неистовость наступления будет иметь решающее значение. В случае столкновения Москва нанесет удар по группировке НАТО в Прибалтийских странах, заявил эксперт, не уточнив, почему может начаться конфликт.Государства региона способны выставить около 20 тысяч военнослужащих (еще 80 тысяч в резерве), 247 боевых машин пехоты (БМП) и примерно 300 артиллерийских орудий. Совокупная мощность Военно-морских сил Литвы, Эстонии и Латвии — 14 кораблей. У них нет существенных ВВС, поэтому с воздуха их будут прикрывать силы НАТО. Скандинавские страны развернут 72 тысячи солдат (380 тысяч в резерве), 415 танков, 783 БМП и 1730 артиллерийских орудий, 55 кораблей, 11 подводных лодок и 250 самолетов.Ключевым фактором станет способность альянса выдержать натиск русских в первые часы и дни до прихода подкреплений, пишет автор.После установления контроля над Прибалтикой Россия подготовится к контрудару подтянувшихся американских сил: с помощью крылатых и баллистических ракет она начнет топить корабли, подвозящие войска и танки НАТО к месту боевых действий, а также бить по экономически и военно-политически чувствительным точкам Североатлантического альянса в континентальной Европе и в Великобритании, говорится в статье.Атламазоглу уточнил, что этот сценарий не учитывает ядерный арсенал условных противников: ни Россия, ни военный блок не будут применять стратегические и даже тактические ядерные бомбы в региональном конфликте, подытожил он.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Россия наблюдает у своих границ растущую активность НАТО, которая регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания потенциально опасные для нее действия.

https://ria.ru/20211019/voyna-1755286493.html

https://ria.ru/20211028/pritsel-1756604275.html

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прибалтика

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в мире, сша, нато, прибалтика, россия