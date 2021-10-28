https://ria.ru/20211028/kishinev-1756636969.html

Мэр Кишинева предложил отключить отопление в правительстве и парламенте

Мэр Кишинева предложил отключить отопление в правительстве и парламенте - РИА Новости, 28.10.2021

Мэр Кишинева предложил отключить отопление в правительстве и парламенте

Мэр Кишинева Ион Чебан выступил с инициативой отключить отопление в зданиях парламента и правительства, чтобы экономить энергоресурсы в условиях газового... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:26

2021-10-28T11:26

2021-10-28T14:27

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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан выступил с инициативой отключить отопление в зданиях парламента и правительства, чтобы экономить энергоресурсы в условиях газового кризиса."Я предлагаю отключить от отопления правительство, парламент, дворец президента, министерства, все кабинеты чиновников и подключить к нему людей, мэрия тоже отключится от отопления в эти дни. Многие из этих учреждений автономные, логично, что они сами должны отключиться от отопления в пользу людей", - заявил Чебан в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.Он отметил, что в первую очередь тепло нужно подать семьям с маленькими детьми, которые мерзнут и вынуждены включать различные приборы, чтобы обогреться, пока "кто-то сидит в тепле и боится называть вещи своими именами". Чебан предположил, что чиновники смогут быстрее решить энергетический кризис, если сами посидят в холоде.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/gaz-1756578027.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/gaz-1756593511.html

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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз, ион чебан, россия