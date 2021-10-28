https://ria.ru/20211028/kiberataka-1756602574.html

NBС сообщил, что "русские хакеры" атаковали оружейное лобби США

NBС сообщил, что "русские хакеры" атаковали оружейное лобби США - РИА Новости, 28.10.2021

NBС сообщил, что "русские хакеры" атаковали оружейное лобби США

Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) подверглась кибератаке вируса-вымогателя, написание которого связывают с "русскими хакерами", сообщил в среду... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T01:36

2021-10-28T01:36

2021-10-28T01:36

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) подверглась кибератаке вируса-вымогателя, написание которого связывают с "русскими хакерами", сообщил в среду телеканал NBC.NRA - крупнейшая лоббистская организация за ношение оружия в США.По его данным, за вирус может отвечать группировка Grief, которую СМИ в прошлом связывали с Россией, хотя доказательств этому не приводилось. Группировка выложила в сеть файлы, которые, по ее утверждению, были украдены у NRA.Предполагается, что Grief - это новая инкарнация группировки Evil Corp, против которой США предприняли активные действия в 2019 году.NRA не подтверждает кибератаку."NRA не обсуждает вопросы, связанные с физической и электронной безопасностью", - сообщил в заявлении представитель организации Эндрю Аруланандам.

https://ria.ru/20210805/khakery-1744598504.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/bayden-1749761179.html

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в мире, технологии, сша, россия