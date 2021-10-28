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Центр восстановления леопарда на Кавказе откроют для туристов
Центр восстановления леопарда на Кавказе откроют для туристов - РИА Новости, 28.10.2021
Центр восстановления леопарда на Кавказе откроют для туристов
Центр восстановления леопарда на Кавказе собираются сделать доступным для жителей и гостей курорта, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:27
2021-10-28T15:27
2021-10-28T15:29
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СОЧИ, 28 окт — РИА Новости. Центр восстановления леопарда на Кавказе собираются сделать доступным для жителей и гостей курорта, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.По его словам, инициатива открыть часть территории, принадлежащей проекту, поступила от директора сочинского нацпарка Михаила Лапина. Глава Минприроды РФ Александр Козлов поддержал это предложение."Планируется, в частности, строительство нового визит-центра, который будет оснащен современным оборудованием. Гости смогут на экране мониторов увидеть жизнь леопардов. Разумеется, потребуется модернизация инфраструктуры и внедрение новых технических решений", — написал Копайгородский в соцсети.Он считает, что у этого проекта есть все шансы стать популярным и востребованным среди туристов.Центр восстановления леопарда на Кавказе функционирует на территории Сочи с 2009 года. Главной задачей ученых была популяризация этого вида хищников. Специалистам удалось сформировать пару, получить потомство, а после вывести их в естественную среду. Сейчас в Центре содержатся 13 особей переднеазиатского леопарда — восемь взрослых и пять котят, которых готовят к самостоятельной адаптации в дикой природе.
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сочи, новости - туризм, туризм, кавказ, россия, алексей копайгородский, животные, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
15:27 28.10.2021 (обновлено: 15:29 28.10.2021)
Центр восстановления леопарда на Кавказе откроют для туристов
Центр восстановления леопарда в Сочи станет доступным для туристов и местных жителей
СОЧИ, 28 окт — РИА Новости. Центр восстановления леопарда на Кавказе собираются сделать доступным для жителей и гостей курорта, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
По его словам, инициатива открыть часть территории, принадлежащей проекту, поступила от директора сочинского нацпарка Михаила Лапина. Глава Минприроды РФ Александр Козлов поддержал это предложение.
"Планируется, в частности, строительство нового визит-центра, который будет оснащен современным оборудованием. Гости смогут на экране мониторов увидеть жизнь леопардов. Разумеется, потребуется модернизация инфраструктуры и внедрение новых технических решений", — написал Копайгородский в соцсети.
Он считает, что у этого проекта есть все шансы стать популярным и востребованным среди туристов.
Центр восстановления леопарда на Кавказе функционирует на территории Сочи с 2009 года. Главной задачей ученых была популяризация этого вида хищников. Специалистам удалось сформировать пару, получить потомство, а после вывести их в естественную среду. Сейчас в Центре содержатся 13 особей переднеазиатского леопарда — восемь взрослых и пять котят, которых готовят к самостоятельной адаптации в дикой природе.