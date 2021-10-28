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Центр восстановления леопарда на Кавказе откроют для туристов

Центр восстановления леопарда на Кавказе откроют для туристов - РИА Новости, 28.10.2021

Центр восстановления леопарда на Кавказе откроют для туристов

Центр восстановления леопарда на Кавказе собираются сделать доступным для жителей и гостей курорта, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:27

2021-10-28T15:27

2021-10-28T15:29

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СОЧИ, 28 окт — РИА Новости. Центр восстановления леопарда на Кавказе собираются сделать доступным для жителей и гостей курорта, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.По его словам, инициатива открыть часть территории, принадлежащей проекту, поступила от директора сочинского нацпарка Михаила Лапина. Глава Минприроды РФ Александр Козлов поддержал это предложение."Планируется, в частности, строительство нового визит-центра, который будет оснащен современным оборудованием. Гости смогут на экране мониторов увидеть жизнь леопардов. Разумеется, потребуется модернизация инфраструктуры и внедрение новых технических решений", — написал Копайгородский в соцсети.Он считает, что у этого проекта есть все шансы стать популярным и востребованным среди туристов.Центр восстановления леопарда на Кавказе функционирует на территории Сочи с 2009 года. Главной задачей ученых была популяризация этого вида хищников. Специалистам удалось сформировать пару, получить потомство, а после вывести их в естественную среду. Сейчас в Центре содержатся 13 особей переднеазиатского леопарда — восемь взрослых и пять котят, которых готовят к самостоятельной адаптации в дикой природе.

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