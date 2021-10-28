https://ria.ru/20211028/kanikuly-1756598382.html

В Москве начался режим нерабочих дней

В Москве начался режим нерабочих дней - РИА Новости, 28.10.2021

В Москве начался режим нерабочих дней

В Москве и Подмосковье с четверга стартовали "вынужденные каникулы" из-за сложной ситуации с коронавирусом; приостановили свою работу рестораны, кафе,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T00:27

2021-10-28T00:27

2021-10-28T02:05

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Москве и Подмосковье с четверга стартовали "вынужденные каникулы" из-за сложной ситуации с коронавирусом; приостановили свою работу рестораны, кафе, развлекательные заведения, магазины одежды, фитнес-клубы, библиотеки и многие другие заведения, москвичам доступны только магазины, продающие продукты и товары первой необходимости, аптеки, парки и также театры и музеи, работающие по QR-кодам.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в столице ситуация с COVID-19 развивается по худшему сценарию, количество вновь заразившихся стремительно растет, как и число тяжелых случаев заболевания. В связи с этим было принято решение вернуть ряд ограничений по коронавирусу. Так, уже с 25 октября пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями обязали вновь соблюдать домашний режим, а работодателей обязали перевести на дистанционку не менее 30% сотрудников. С понедельника в ряде школ Москвы начались каникулы.Позднее вслед за решением президента России Владимира Путина ввести режим нерабочих дней с 1 по 7 ноября Собянин принял указ об установлении нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября включительно. Как отмечал градоначальник, введение режима нерабочих дней - это вынужденная мера, она позволит прервать цепочки распространения вируса в городе.Каникулы в школахНа период нерабочих дней у 90% детей приходятся осенние каникулы. Но по согласованию с управляющим советом школы могли отправить детей отдыхать уже с 25 октября. Также приостанавливают свою работу школы дополнительного и спортивного образования, секции и кружки.Для воспитанников дошкольных групп, чьи родители будут работать в этот период, открыты дежурные группы. Студенты колледжей и вузов столицы в нерабочие дни продолжат обучение дистанционно.ЗдравоохранениеВ период нерабочих дней все медицинские организации, включая частные, продолжат оказывать плановую медицинскую помощь в обычном режиме. В то же время стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную или неотложную помощь.При этом вакцинация от коронавируса и экспресс-тестирование в центрах госуслуг и торговых центрах продолжатся в обычном режиме. Торговые центры и услугиВ нерабочие дни приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.В период с 28 октября по 7 ноября также не будут работать салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. Приостановят работу также химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы.Смогут работать в обычном режиме только продуктовые магазины и точки, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30 процентов от ассортимента. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки.Рестораны и кафе могут работать на вынос и на доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.В привычном режиме также будут открыты кладбищаКультурные учрежденияТеатрам и музеям повезло больше - в период нерабочих дней они продолжат принимать посетителей, но при условии заполняемости помещений не более 50% и с использованием QR-кодов и защитных масок. А вот кинотеатры, концертные залы, досуговые учреждения, библиотеки, цирки будут закрыты.Массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия в период нерабочих дней проводиться не будут. Исключение — мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти либо по согласованию с Роспотребнадзором по Москве.При этом, жители, как обычно, смогут гулять в парках и на детских площадках. Ограничения будут действовать для детских игровых центров и комнат в помещениях, в том числе в торговых центрах.ЗАГСы, госуслуги и транспортЦентры госуслуг "Мои Документы" в связи с нерабочими днями тоже изменят свой график. Очно в 25 дежурных центрах "Мои Документы" будут оказывать услуги только по расторжению брака (по ранее поданным заявлениям) и регистрации смерти. Получить свидетельство о рождении ребенка можно будет прямо в роддоме.На время действия ограничений получить госуслуги в Москве можно будет в режиме онлайн на портале mos.ru.С 28 октября по 7 ноября столичные ЗАГСы будут работать в особом режиме по ранее поданным заявлениям. Регистрация брака в период нерабочих дней будет проходить во Дворцах бракосочетания, отделах ЗАГС и на выездных площадках Москвы в неторжественной обстановке без гостей и фотографов. Ношение масок и социальная дистанция при этом останутся обязательным. Регистрация расторжения брака будет проходить также по ранее поданным заявлениям. Прием жителей по иным услугам ЗАГС в период нерабочих дней будет приостановлен.Территориальные центры соцобслуживания в период нерабочих дней будут работать очно, дистанционно и по выездному режиму. Клубные пространства "Мои социальные центры", а также центра "Моя карьера" и "Моя работа" будут оказывать услуги онлайн. Государственные ветеринарные клиники также будет работать по обычному графику. При этом прием животных будет осуществляться только по предварительной записи. Продолжит работу в обычном режиме городской транспорт, с той же интенсивностью, продолжат функционировать такси, каршеринг и городские сервисы по аренде велосипедов и самокатов.Московская областьНерабочие дни начинают действовать с четверга и в Московской области. Как и в столице, будут закрыты рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные за исключением предприятий общепита, работающих на вынос и доставку.Приостановлена и работа объектов розничной торговли и торгово-развлекательных центров, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе и с доставкой. Закроются детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские лагеря дневного пребывания, иные места проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.Такое же ограничение касается организаций, которые оказывают бытовые услуги и предусматривают очное посещение, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных объектов, фитнес-клубов и бассейнов. Спортом можно заниматься на улице, будут открыты парки, спортплощадки на улице, школьные стадионы по проекту "Открытый стадион".Массовые физкультурные, спортивные, культурные, выставочные, рекламные, зрелищные мероприятия проводится не будут. Закрылись и кинотеатры, концертные залы, цирки, за исключением территорий на открытом воздухе, не будут работать. Допускается проведение экскурсий на открытом воздухе.Театры и музеи можно посещать с наличием у всех зрителей QR-кодов, при 50% заполненности, в масках.Электронные государственные услуги будут предоставляться в полном объеме, так как органы государственной власти Московской области, МФЦ, миграционные центры, ЗАГСы, которые требуют очное посещение, закрываются.Поликлиники и амбулатории будут работать в своем обычном режиме, прививочные пункты функционируют в часы работы поликлиники. Государственные ветеринарные клиники будут работать в режиме оказания неотложной помощи.Детские сады, школы, колледжи, вузы ушли на каникулы. В детских садах будет работать "дежурная группа". Секции и кружки также закрываются.

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https://ria.ru/20211027/pogoda-1756454892.html

https://ria.ru/20211027/lekarstva-1756427681.html

https://ria.ru/20210914/gosuslugi-1749958255.html

https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755556487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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