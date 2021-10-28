Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211028/izrail-1756728153.html
Израиль назвал условия приема привитых "Спутником V" туристов
Израиль назвал условия приема привитых "Спутником V" туристов - РИА Новости, 28.10.2021
Израиль назвал условия приема привитых "Спутником V" туристов
Министерство здравоохранения Израиля обнародовало окончательные условия въезда в страну привитых туристов, в том числе "Спутником V". РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:15
2021-10-28T18:15
туризм
израиль
новости - туризм
туристы
туризм
россия
куда поехать
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152044/96/1520449605_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c3f12e5247a7e5017ded9a70b4211a5f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля обнародовало окончательные условия въезда в страну привитых туристов, в том числе "Спутником V".Как сообщает пресс-служба министерства, попасть в Израиль путешественники смогут, если они вакцинированы и за последние 14 дней не были в "красной" стране (этот перечень пока не обнародован).В список одобренных вакцин вошли Moderna, Pfizer, Johnson &amp; Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac. А также "Спутник V", однако привитые этим российским препаратом должны будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста.Как сообщил РИА Новости директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр, отдыхающие из РФ смогут приехать, если они получили обе дозы прививки "Спутник V". После второго компонента должно пройти не менее 14 дней и не более полугода – к моменту завершения поездки."Мы надеемся, что, как только "Спутник V" будет признан ВОЗ, необходимость серологического исследования отменят", — подчеркнул представитель Минтуризма.Кроме этого, как уточняет издание Maariv.co.il, иностранцам для въезда в Израиль нужно будет сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета и по прибытии. После чего находиться на самоизоляции до получения результата.В среду министр туризма Израиля Константин Развозов сообщил РИА Новости, что принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов с 15 ноября, но возможное внесение РФ в список "красных стран" по COVID-19 может отодвинуть сроки на несколько недель.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021-го аэропорт имени Бен-Гуриона не открывался даже для возвращающихся на родину граждан.В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные путешественники смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения дельта-штамма коронавируса открытие границ было перенесено.
https://ria.ru/20211027/sertifikaty-1756479798.html
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
https://ria.ru/20211027/izrail-1756548185.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152044/96/1520449605_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_a2c93a9746a9fc4d9889aac73b1fa263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
израиль, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
18:15 28.10.2021
 
Израиль назвал условия приема привитых "Спутником V" туристов

Минздрав Израиля обнародовал условия прилета привитых туристов, в том числе "Спутником V"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Средиземное море и старый минарет с высоты Старого Яффо
Вид на Средиземное море и старый минарет с высоты Старого Яффо - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля обнародовало окончательные условия въезда в страну привитых туристов, в том числе "Спутником V".
Как сообщает пресс-служба министерства, попасть в Израиль путешественники смогут, если они вакцинированы и за последние 14 дней не были в "красной" стране (этот перечень пока не обнародован).
В список одобренных вакцин вошли Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac. А также "Спутник V", однако привитые этим российским препаратом должны будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста.
Как сообщил РИА Новости директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр, отдыхающие из РФ смогут приехать, если они получили обе дозы прививки "Спутник V". После второго компонента должно пройти не менее 14 дней и не более полугода – к моменту завершения поездки.
"Мы надеемся, что, как только "Спутник V" будет признан ВОЗ, необходимость серологического исследования отменят", — подчеркнул представитель Минтуризма.
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 13:42Распространение коронавируса
Россия и Израиль обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации
Кроме этого, как уточняет издание Maariv.co.il, иностранцам для въезда в Израиль нужно будет сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета и по прибытии. После чего находиться на самоизоляции до получения результата.
В среду министр туризма Израиля Константин Развозов сообщил РИА Новости, что принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов с 15 ноября, но возможное внесение РФ в список "красных стран" по COVID-19 может отодвинуть сроки на несколько недель.
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 08:00Туризм
Из осени — в лето. За что туристы любят египетский Шарм-эш-Шейх
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021-го аэропорт имени Бен-Гуриона не открывался даже для возвращающихся на родину граждан.
В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные путешественники смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения дельта-штамма коронавируса открытие границ было перенесено.
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 18:04Туризм
Израиль разрешил пускать привитых "Спутником V" с 15 ноября
 
ТуризмИзраильНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссиякуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететьВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода