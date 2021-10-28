https://ria.ru/20211028/izrail-1756728153.html

Израиль назвал условия приема привитых "Спутником V" туристов

Израиль назвал условия приема привитых "Спутником V" туристов - РИА Новости, 28.10.2021

Израиль назвал условия приема привитых "Спутником V" туристов

Министерство здравоохранения Израиля обнародовало окончательные условия въезда в страну привитых туристов, в том числе "Спутником V". РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:15

2021-10-28T18:15

2021-10-28T18:15

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля обнародовало окончательные условия въезда в страну привитых туристов, в том числе "Спутником V".Как сообщает пресс-служба министерства, попасть в Израиль путешественники смогут, если они вакцинированы и за последние 14 дней не были в "красной" стране (этот перечень пока не обнародован).В список одобренных вакцин вошли Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac. А также "Спутник V", однако привитые этим российским препаратом должны будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста.Как сообщил РИА Новости директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр, отдыхающие из РФ смогут приехать, если они получили обе дозы прививки "Спутник V". После второго компонента должно пройти не менее 14 дней и не более полугода – к моменту завершения поездки."Мы надеемся, что, как только "Спутник V" будет признан ВОЗ, необходимость серологического исследования отменят", — подчеркнул представитель Минтуризма.Кроме этого, как уточняет издание Maariv.co.il, иностранцам для въезда в Израиль нужно будет сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета и по прибытии. После чего находиться на самоизоляции до получения результата.В среду министр туризма Израиля Константин Развозов сообщил РИА Новости, что принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов с 15 ноября, но возможное внесение РФ в список "красных стран" по COVID-19 может отодвинуть сроки на несколько недель.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021-го аэропорт имени Бен-Гуриона не открывался даже для возвращающихся на родину граждан.В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные путешественники смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения дельта-штамма коронавируса открытие границ было перенесено.

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https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

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