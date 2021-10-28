https://ria.ru/20211028/geologorazvedka-1756673811.html
Сечин рассказал о влиянии климатического давления на энергетику
Сечин рассказал о влиянии климатического давления на энергетику - РИА Новости, 28.10.2021
Сечин рассказал о влиянии климатического давления на энергетику
Климатическое давление уже оказывает негативное влияние на энергетику, расходы на геологоразведку в мире упали в разы, риски дефицита поставок уже закладываются РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:59
2021-10-28T13:59
2021-10-28T13:59
экономика
игорь сечин
роснефть
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ВЕРОНА (Италия), 28 окт - РИА Новости/Прайм. Климатическое давление уже оказывает негативное влияние на энергетику, расходы на геологоразведку в мире упали в разы, риски дефицита поставок уже закладываются в цены, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин."Климатическое давление уже оказывает негативное влияние на энергетику. Если в 2011-2015 годах ведущие мировые нефтегазовые компании инвестировали в геологоразведку в среднем 16 миллиардов долларов в год, то в прошлом году расходы на восполнение запасов углеводородов упали в 3 раза, до 5 миллиардов долларов", - сказал он выступая на ХIV Евразийском экономическом форуме."В результате уровень восполнения запасов нефти и газа в мире снижается уже четвертый год подряд и риски дефицита поставок уже сейчас закладываются в цены, негативно сказываясь на доходах европейских и мировых потребителей", - добавил Сечин.
https://ria.ru/20211018/opek-1755110567.html
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экономика, игорь сечин, роснефть
Сечин рассказал о влиянии климатического давления на энергетику
Сечин: из-за климатического давления на энергетику упали расходы на геологоразведку