https://ria.ru/20211028/gelendzhik-1756696370.html
Главу Геленджика на год лишили права занимать должность
Главу Геленджика на год лишили права занимать должность - РИА Новости, 28.10.2021
Главу Геленджика на год лишили права занимать должность
Глава Геленджика Алексей Богодистов на год лишён права занимать должность за невыполнение требований прокурора, постановление пока не вступило в силу, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:42
2021-10-28T15:42
2021-10-28T16:24
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КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости. Глава Геленджика Алексей Богодистов на год лишён права занимать должность за невыполнение требований прокурора, постановление пока не вступило в силу, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края."Суд постановил признать главу муниципального образования город-курорт Геленджик Богодистова А.А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя – ред.), и назначить административное наказание в виде дисквалификации сроком на …один год. Постановление в законную силу не вступило", - информирует пресс-служба судов.Отмечается, что по этой статье нарушителю мог грозить административный штраф от 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года."Из материалов, представленных суду, следует, что прокурор города Геленджика обратился в суд с постановлением о привлечении к административной ответственности должностного лица – главы администрации муниципального образования город-курорт Геленджик Богодистова А.А. за неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом. Рассмотрев материалы, суд пришёл к выводу о том, что в действиях главы МО город-курорт Геленджик действительно имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьи 17.7 КоАП РФ", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Богодистову поставили в вину невыполнение требований об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, о землепользовании и о контрактной системе.
https://ria.ru/20211028/gelendzhik-1756698430.html
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геленджик, россия, происшествия, краснодарский край
15:42 28.10.2021 (обновлено: 16:24 28.10.2021)
Главу Геленджика на год лишили права занимать должность
Суд на год лишил главу Геленджика Богодистова права занимать должность
КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости.
Глава Геленджика
Алексей Богодистов на год лишён права занимать должность за невыполнение требований прокурора, постановление пока не вступило в силу, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
.
"Суд постановил признать главу муниципального образования город-курорт Геленджик Богодистова А.А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ
(невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя – ред.), и назначить административное наказание в виде дисквалификации сроком на …один год. Постановление в законную силу не вступило", - информирует пресс-служба судов.
Отмечается, что по этой статье нарушителю мог грозить административный штраф от 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года.
"Из материалов, представленных суду, следует, что прокурор города Геленджика обратился в суд с постановлением о привлечении к административной ответственности должностного лица – главы администрации муниципального образования город-курорт Геленджик Богодистова А.А. за неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом. Рассмотрев материалы, суд пришёл к выводу о том, что в действиях главы МО город-курорт Геленджик действительно имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьи 17.7 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Богодистову поставили в вину невыполнение требований об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, о землепользовании и о контрактной системе.