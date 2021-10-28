https://ria.ru/20211028/gazifikatsiya-1756725260.html

В Ростовской области расширили соцподдержку на газификацию

В Ростовской области расширили соцподдержку на газификацию - РИА Новости, 28.10.2021

В Ростовской области расширили соцподдержку на газификацию

Максимальный размер компенсации расходов на газификацию домов в Ростовской области увеличится с 20 до 50 тысяч рублей, а перечень получателей этой меры... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:38

2021-10-28T17:38

2021-10-28T17:38

ростовская область

общество

ростовская область

газпром

жилье

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Максимальный размер компенсации расходов на газификацию домов в Ростовской области увеличится с 20 до 50 тысяч рублей, а перечень получателей этой меры соцподдержки будет расширен, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.На заседании в четверг депутаты регионального парламента утвердили поправки в областной закон, касающийся поддержки по оплате расходов на газификацию домов отдельным категориям граждан."В рамках президентской политики по завершению охватом газификации всей страны Ростовской области за счет Газпрома выделяются дополнительные средства на строительство распределительных сетей, на подведение газопровода до границ земельных участков домовладений. И мы, Ростовская область, берем на себя обязательства помочь социально незащищенным категориям граждан в приобретении газового оборудования", - сказал Ищенко.Он уточнил, что максимальный размер компенсации увеличен с 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Кроме того, новая редакция закона включает в число получателей этой компенсации инвалидов I и II групп, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, имеющие трех и более детей до 18 лет, одиноко проживающих граждан старше 65 лет.Кроме того, решением депутатов были изменены условия получения микроавтобуса малоимущими многодетными семьями. Ранее такое право имели малоимущие семьи, воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. Теперь будут учитываться и дети, достигшие 18-летия, но продолжающие обучаться по очной форме обучения в образовательных организациях до 23 лет.Еще одно изменение в областной закон касалось обеспечения возмещения затрат на бесплатное горячее питание для обучающихся в частных школах. Ранее эта норма касалась только учеников начальных классов государственных общеобразовательных организаций и муниципальных школ.

https://ria.ru/20211027/gaz-1756456935.html

https://ria.ru/20211027/rostov-1756536757.html

ростовская область

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общество, ростовская область, газпром, жилье, александр ищенко