Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20211028/gazifikatsiya-1756725260.html
В Ростовской области расширили соцподдержку на газификацию
В Ростовской области расширили соцподдержку на газификацию - РИА Новости, 28.10.2021
В Ростовской области расширили соцподдержку на газификацию
Максимальный размер компенсации расходов на газификацию домов в Ростовской области увеличится с 20 до 50 тысяч рублей, а перечень получателей этой меры... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:38
2021-10-28T17:38
ростовская область
общество
ростовская область
газпром
жилье
александр ищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e715ca0e4e79308452c11a804e408e06.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Максимальный размер компенсации расходов на газификацию домов в Ростовской области увеличится с 20 до 50 тысяч рублей, а перечень получателей этой меры соцподдержки будет расширен, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.На заседании в четверг депутаты регионального парламента утвердили поправки в областной закон, касающийся поддержки по оплате расходов на газификацию домов отдельным категориям граждан."В рамках президентской политики по завершению охватом газификации всей страны Ростовской области за счет Газпрома выделяются дополнительные средства на строительство распределительных сетей, на подведение газопровода до границ земельных участков домовладений. И мы, Ростовская область, берем на себя обязательства помочь социально незащищенным категориям граждан в приобретении газового оборудования", - сказал Ищенко.Он уточнил, что максимальный размер компенсации увеличен с 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Кроме того, новая редакция закона включает в число получателей этой компенсации инвалидов I и II групп, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, имеющие трех и более детей до 18 лет, одиноко проживающих граждан старше 65 лет.Кроме того, решением депутатов были изменены условия получения микроавтобуса малоимущими многодетными семьями. Ранее такое право имели малоимущие семьи, воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. Теперь будут учитываться и дети, достигшие 18-летия, но продолжающие обучаться по очной форме обучения в образовательных организациях до 23 лет.Еще одно изменение в областной закон касалось обеспечения возмещения затрат на бесплатное горячее питание для обучающихся в частных школах. Ранее эта норма касалась только учеников начальных классов государственных общеобразовательных организаций и муниципальных школ.
https://ria.ru/20211027/gaz-1756456935.html
https://ria.ru/20211027/rostov-1756536757.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_5498f91ea9f201e40f03dc8975132f71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ростовская область, газпром, жилье, александр ищенко
17:38 28.10.2021
 
В Ростовской области расширили соцподдержку на газификацию

В Ростовской области депутаты увеличили соцподдержку на газификацию до 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Максимальный размер компенсации расходов на газификацию домов в Ростовской области увеличится с 20 до 50 тысяч рублей, а перечень получателей этой меры соцподдержки будет расширен, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
На заседании в четверг депутаты регионального парламента утвердили поправки в областной закон, касающийся поддержки по оплате расходов на газификацию домов отдельным категориям граждан.
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 12:17
Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
"В рамках президентской политики по завершению охватом газификации всей страны Ростовской области за счет Газпрома выделяются дополнительные средства на строительство распределительных сетей, на подведение газопровода до границ земельных участков домовладений. И мы, Ростовская область, берем на себя обязательства помочь социально незащищенным категориям граждан в приобретении газового оборудования", - сказал Ищенко.
Он уточнил, что максимальный размер компенсации увеличен с 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Кроме того, новая редакция закона включает в число получателей этой компенсации инвалидов I и II групп, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, имеющие трех и более детей до 18 лет, одиноко проживающих граждан старше 65 лет.
Кроме того, решением депутатов были изменены условия получения микроавтобуса малоимущими многодетными семьями. Ранее такое право имели малоимущие семьи, воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. Теперь будут учитываться и дети, достигшие 18-летия, но продолжающие обучаться по очной форме обучения в образовательных организациях до 23 лет.
Еще одно изменение в областной закон касалось обеспечения возмещения затрат на бесплатное горячее питание для обучающихся в частных школах. Ранее эта норма касалась только учеников начальных классов государственных общеобразовательных организаций и муниципальных школ.
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вчера, 17:28Ростовская область
Доходы Ростовской области в 2021 году вырастут до 234 миллиардов рублей
 
Ростовская областьОбществоРостовская областьГазпромЖильеАлександр Ищенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода