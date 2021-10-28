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Культура
https://ria.ru/20211028/eurovision-1756624928.html
В Исландии открылся музей "Евровидения"
В Исландии открылся музей "Евровидения" - РИА Новости, 28.10.2021
В Исландии открылся музей "Евровидения"
В исландском городе Хусавик открылся музей "Евровидения", сообщается на сайте конкурса. Его первая выставка посвящена участию этой страны в знаменитом смотре. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:34
2021-10-28T15:25
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В исландском городе Хусавик открылся музей "Евровидения", сообщается на сайте конкурса. Его первая выставка посвящена участию этой страны в знаменитом смотре. Среди экспонатов — реквизит национального телешоу Söngvakeppnin, на нем определяется, кто будет представлять Исландию на "Евровидении". Посетители, например, могут увидеть инструменты и забавные свитера, в которых в этом году выступала группа Gagnamagnið, платье Йоханны Гвюдрун Йоунсдоттир — в 2009 с песней "Is it true" она заняла второе место на конкурсе. На открытии музея с детским хором спела Грета Саломе, пытавшаяся покорить "Евровидение" в 2012 и 2016 годах. В числе первых посетителей — Феликс Бергссон, глава делегации Исландии на "Евровидении".В июне 2020 года на Netflix вышла комедия "Музыкальный конкурс Евровидение: история группы Fire Saga" с Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс в главных ролях. Их герои жили в Хусавике. Музей расположили недалеко от бара, который назвали "Ja Ja Ding Dong" в честь одной из песен, прозвучавших в фильме. Картина быстро стала хитом не только в Исландии. Ленту тепло приняли критики и зрители из разных стран. Голливудские актеры сыграли незадачливых музыкантов-любителей, мечтавших поехать на "Евровидение" и выйти на сцену перед многомиллионной аудиторией. По загадочному стечению обстоятельств, их мечта сбылась — соперники погибли, и организаторам пришлось отправить на конкурс единственных оставшихся в живых музыкантов. "Мы считаем, что нам повезло, и мы очень благодарны за то, что фильм "Музыкальный конкурс Евровидение: история группы Fire Saga" снимался в нашем городке и подарил нам в тот тяжелый год всю радость, которую приносит "Евровидение". Мы знаем, что фанаты конкурса захотели приехать в Хусавик после того, как посмотрели ленту, и мы решили, что в городе должно быть что-то, чтобы сделать их путешествие еще интереснее", — отметил директор музея Орли Орлисон. Официально музей откроется в 2022 году, тогда количество разделов увеличится — появятся еще две выставки. Одна будет посвящена комедии, прославившей Хусавик на весь мир, другая — континентальной истории конкурса и его участникам.
https://ria.ru/20211026/mezhentseva-1756405417.html
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евровидение, музеи, новости культуры, музыка, исландия, новости - туризм, netflix
12:34 28.10.2021 (обновлено: 15:25 28.10.2021)
 
В Исландии открылся музей "Евровидения"

В исландском городе Хусавик открылся музей "Евровидения"

© Netflix (2021)Кадр из фильма "Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga"
Кадр из фильма Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga
© Netflix (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В исландском городе Хусавик открылся музей "Евровидения", сообщается на сайте конкурса. Его первая выставка посвящена участию этой страны в знаменитом смотре.
Среди экспонатов — реквизит национального телешоу Söngvakeppnin, на нем определяется, кто будет представлять Исландию на "Евровидении". Посетители, например, могут увидеть инструменты и забавные свитера, в которых в этом году выступала группа Gagnamagnið, платье Йоханны Гвюдрун Йоунсдоттир — в 2009 с песней "Is it true" она заняла второе место на конкурсе.
© Фото : The Húsavík Eurovision ExhibitionМузей Евровидения в Исландском городе Хусавик
Музей Евровидения в Исландском городе Хусавик
1 из 4
Музей Евровидения в Исландском городе Хусавик
© Фото : The Húsavík Eurovision Exhibition
© Фото : The Húsavík Eurovision ExhibitionМузей Евровидения в Исландском городе Хусавик
Музей Евровидения в Исландском городе Хусавик
2 из 4
Музей Евровидения в Исландском городе Хусавик
© Фото : The Húsavík Eurovision Exhibition
© Фото : The Húsavík Eurovision ExhibitionМузей Евровидения в Исландском городе Хусавик
Музей Евровидения в Исландском городе Хусавик
3 из 4
Музей Евровидения в Исландском городе Хусавик
© Фото : The Húsavík Eurovision Exhibition
© Фото : The Húsavík Eurovision ExhibitionМузей Евровидения в Исландском городе Хусавик
Музей Евровидения в Исландском городе Хусавик
4 из 4
Музей Евровидения в Исландском городе Хусавик
© Фото : The Húsavík Eurovision Exhibition
1 из 4
Музей Евровидения в Исландском городе Хусавик
© Фото : The Húsavík Eurovision Exhibition
2 из 4
Музей Евровидения в Исландском городе Хусавик
© Фото : The Húsavík Eurovision Exhibition
3 из 4
Музей Евровидения в Исландском городе Хусавик
© Фото : The Húsavík Eurovision Exhibition
4 из 4
Музей Евровидения в Исландском городе Хусавик
© Фото : The Húsavík Eurovision Exhibition
На открытии музея с детским хором спела Грета Саломе, пытавшаяся покорить "Евровидение" в 2012 и 2016 годах. В числе первых посетителей — Феликс Бергссон, глава делегации Исландии на "Евровидении".
В июне 2020 года на Netflix вышла комедия "Музыкальный конкурс Евровидение: история группы Fire Saga" с Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс в главных ролях. Их герои жили в Хусавике. Музей расположили недалеко от бара, который назвали "Ja Ja Ding Dong" в честь одной из песен, прозвучавших в фильме.
Картина быстро стала хитом не только в Исландии. Ленту тепло приняли критики и зрители из разных стран. Голливудские актеры сыграли незадачливых музыкантов-любителей, мечтавших поехать на "Евровидение" и выйти на сцену перед многомиллионной аудиторией. По загадочному стечению обстоятельств, их мечта сбылась — соперники погибли, и организаторам пришлось отправить на конкурс единственных оставшихся в живых музыкантов.
"Мы считаем, что нам повезло, и мы очень благодарны за то, что фильм "Музыкальный конкурс Евровидение: история группы Fire Saga" снимался в нашем городке и подарил нам в тот тяжелый год всю радость, которую приносит "Евровидение". Мы знаем, что фанаты конкурса захотели приехать в Хусавик после того, как посмотрели ленту, и мы решили, что в городе должно быть что-то, чтобы сделать их путешествие еще интереснее", — отметил директор музея Орли Орлисон.
© AP Photo / Brynjar GunnarssonДиректор музея Евровидения в Хусавике Орли Орлисон и сотрудница отеля Húsavík Cape Hotel Йоханна Балдурсдоттир на фоне домиков эльфов, появляющихся в фильме "Евровидение: История огненной саги"
Директор музея Евровидения в Хусавике Орли Орлисон и сотрудница отеля Húsavík Cape Hotel Йоханна Балдурсдоттир на фоне домиков эльфов, появляющихся в фильме Евровидение: История огненной саги
1 из 2
Директор музея Евровидения в Хусавике Орли Орлисон и сотрудница отеля Húsavík Cape Hotel Йоханна Балдурсдоттир на фоне домиков эльфов, появляющихся в фильме "Евровидение: История огненной саги"
© AP Photo / Brynjar Gunnarsson
© AP Photo / Brynjar GunnarssonГород Хусавик в Исландии, где происходит действие фильма "Евровидение: История огненной саги"
Город Хусавик в Исландии
2 из 2
Город Хусавик в Исландии, где происходит действие фильма "Евровидение: История огненной саги"
© AP Photo / Brynjar Gunnarsson
1 из 2
Директор музея Евровидения в Хусавике Орли Орлисон и сотрудница отеля Húsavík Cape Hotel Йоханна Балдурсдоттир на фоне домиков эльфов, появляющихся в фильме "Евровидение: История огненной саги"
© AP Photo / Brynjar Gunnarsson
2 из 2
Город Хусавик в Исландии, где происходит действие фильма "Евровидение: История огненной саги"
© AP Photo / Brynjar Gunnarsson
Официально музей откроется в 2022 году, тогда количество разделов увеличится — появятся еще две выставки. Одна будет посвящена комедии, прославившей Хусавик на весь мир, другая — континентальной истории конкурса и его участникам.
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