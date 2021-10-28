https://ria.ru/20211028/eurovision-1756624928.html

В Исландии открылся музей "Евровидения"

В Исландии открылся музей "Евровидения" - РИА Новости, 28.10.2021

В Исландии открылся музей "Евровидения"

В исландском городе Хусавик открылся музей "Евровидения", сообщается на сайте конкурса. Его первая выставка посвящена участию этой страны в знаменитом смотре. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:34

2021-10-28T12:34

2021-10-28T15:25

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В исландском городе Хусавик открылся музей "Евровидения", сообщается на сайте конкурса. Его первая выставка посвящена участию этой страны в знаменитом смотре. Среди экспонатов — реквизит национального телешоу Söngvakeppnin, на нем определяется, кто будет представлять Исландию на "Евровидении". Посетители, например, могут увидеть инструменты и забавные свитера, в которых в этом году выступала группа Gagnamagnið, платье Йоханны Гвюдрун Йоунсдоттир — в 2009 с песней "Is it true" она заняла второе место на конкурсе. На открытии музея с детским хором спела Грета Саломе, пытавшаяся покорить "Евровидение" в 2012 и 2016 годах. В числе первых посетителей — Феликс Бергссон, глава делегации Исландии на "Евровидении".В июне 2020 года на Netflix вышла комедия "Музыкальный конкурс Евровидение: история группы Fire Saga" с Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс в главных ролях. Их герои жили в Хусавике. Музей расположили недалеко от бара, который назвали "Ja Ja Ding Dong" в честь одной из песен, прозвучавших в фильме. Картина быстро стала хитом не только в Исландии. Ленту тепло приняли критики и зрители из разных стран. Голливудские актеры сыграли незадачливых музыкантов-любителей, мечтавших поехать на "Евровидение" и выйти на сцену перед многомиллионной аудиторией. По загадочному стечению обстоятельств, их мечта сбылась — соперники погибли, и организаторам пришлось отправить на конкурс единственных оставшихся в живых музыкантов. "Мы считаем, что нам повезло, и мы очень благодарны за то, что фильм "Музыкальный конкурс Евровидение: история группы Fire Saga" снимался в нашем городке и подарил нам в тот тяжелый год всю радость, которую приносит "Евровидение". Мы знаем, что фанаты конкурса захотели приехать в Хусавик после того, как посмотрели ленту, и мы решили, что в городе должно быть что-то, чтобы сделать их путешествие еще интереснее", — отметил директор музея Орли Орлисон. Официально музей откроется в 2022 году, тогда количество разделов увеличится — появятся еще две выставки. Одна будет посвящена комедии, прославившей Хусавик на весь мир, другая — континентальной истории конкурса и его участникам.

https://ria.ru/20211026/mezhentseva-1756405417.html

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