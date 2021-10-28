https://ria.ru/20211028/dtp-1756634161.html

Три человека погибли в ДТП в Тверской области

Три человека погибли в ДТП в Тверской области - РИА Новости, 28.10.2021

Три человека погибли в ДТП в Тверской области

Три человека погибли, еще двое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Зубцовском районе Тверской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:14

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Зубцовском районе Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате ДТП с участием двух легковых автомашин пострадали пять человек, трое из них погибли", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что двое пострадавших госпитализированы в больницу.

https://ria.ru/20211027/dtp-1756592332.html

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происшествия, дтп, тверская область, авто, россия