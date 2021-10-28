https://ria.ru/20211028/dtp-1756634161.html
Три человека погибли в ДТП в Тверской области
Три человека погибли в ДТП в Тверской области - РИА Новости, 28.10.2021
Три человека погибли в ДТП в Тверской области
Три человека погибли, еще двое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Зубцовском районе Тверской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:14
2021-10-28T11:14
2021-10-28T11:14
происшествия
дтп
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авто
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Зубцовском районе Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате ДТП с участием двух легковых автомашин пострадали пять человек, трое из них погибли", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что двое пострадавших госпитализированы в больницу.
https://ria.ru/20211027/dtp-1756592332.html
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происшествия, дтп, тверская область, авто, россия
Три человека погибли в ДТП в Тверской области
Три человека погибли, двое пострадали при столкновении двух легковушек в Тверской области