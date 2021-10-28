Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/covid-19-1756735101.html
Дело в отношении первого итальянца, заболевшего COVID-19, закрыли
Дело в отношении первого итальянца, заболевшего COVID-19, закрыли - РИА Новости, 28.10.2021
Дело в отношении первого итальянца, заболевшего COVID-19, закрыли
Прокуратура северного города Лоди закрыла следственное дело в отношении Маттиа Маэстри, который стал первым итальянцем, заразившимся COVID-19 на Апеннинах,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:16
2021-10-28T18:16
в мире
италия
китай
рим
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590992130_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_7cf01f1c88c1571e74f0c1de06606c2e.jpg
РИМ, 28 окт – РИА Новости. Прокуратура северного города Лоди закрыла следственное дело в отношении Маттиа Маэстри, который стал первым итальянцем, заразившимся COVID-19 на Апеннинах, сообщило в четверг информагентство Ansa.Согласно этой информации, 39-летний Маэстри, которого в Италии обычно называют "пациентом номер один", обвинялся в непреднамеренном распространении коронавирусной инфекции. Полтора года назад судебно-следственные органы начали расследование обстоятельств, связанных с его заболеванием. В частности, возникли подозрения, что он не все рассказал медикам о своих последних контактах, когда был госпитализирован в городе Кодоньо. Однако в итоге следствие пришло к заключению, что мужчина не совершил никаких преступлений, и на днях его дело было сдано в архив.Маэстри был доставлен в больницу Кодоньо в ночь с 20 на 21 февраля 2020 года с высокой температурой. Его тест на коронавирус сразу дал положительный результат. Три недели он провел в отделении интенсивной терапии под аппаратом ИВЛ. Сам "пациент номер один" не раз заявлял, что обязан врачам своей жизнью, но хотел бы навсегда забыть о происшедшем с ним.На самом деле первое заражение COVID-19 было выявлено в Италии еще в конце января 2020 года у пожилой супружеской пары из Китая, которая находилась на Апеннинах в турпоездке. Граждане КНР были немедленно доставлены в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме, где прошли полный курс лечения и выписались из больницы в конце апреля.
https://ria.ru/20211015/italiya-1754684515.html
италия
китай
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590992130_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_411ca9af3aa16f38c66a433263478f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, италия, китай, рим, здоровье - общество, коронавирус covid-19
18:16 28.10.2021
 
Дело в отношении первого итальянца, заболевшего COVID-19, закрыли

Прокуратура закрыла дело в отношении первого итальянца, заразившегося коронавирусом

© AP Photo / LaPresse / Francesco Militello MirtoМедицинские работники в порту города Палермо, Италия
Медицинские работники в порту города Палермо, Италия - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / LaPresse / Francesco Militello Mirto
Медицинские работники в порту города Палермо, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 28 окт – РИА Новости. Прокуратура северного города Лоди закрыла следственное дело в отношении Маттиа Маэстри, который стал первым итальянцем, заразившимся COVID-19 на Апеннинах, сообщило в четверг информагентство Ansa.
Согласно этой информации, 39-летний Маэстри, которого в Италии обычно называют "пациентом номер один", обвинялся в непреднамеренном распространении коронавирусной инфекции. Полтора года назад судебно-следственные органы начали расследование обстоятельств, связанных с его заболеванием. В частности, возникли подозрения, что он не все рассказал медикам о своих последних контактах, когда был госпитализирован в городе Кодоньо. Однако в итоге следствие пришло к заключению, что мужчина не совершил никаких преступлений, и на днях его дело было сдано в архив.
Продавец в магазине в городе Турине - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 10:17Распространение коронавируса
В Италии ввели обязательные COVID-сертификаты для доступа на рабочие места
Маэстри был доставлен в больницу Кодоньо в ночь с 20 на 21 февраля 2020 года с высокой температурой. Его тест на коронавирус сразу дал положительный результат. Три недели он провел в отделении интенсивной терапии под аппаратом ИВЛ. Сам "пациент номер один" не раз заявлял, что обязан врачам своей жизнью, но хотел бы навсегда забыть о происшедшем с ним.
На самом деле первое заражение COVID-19 было выявлено в Италии еще в конце января 2020 года у пожилой супружеской пары из Китая, которая находилась на Апеннинах в турпоездке. Граждане КНР были немедленно доставлены в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме, где прошли полный курс лечения и выписались из больницы в конце апреля.
 
В миреИталияКитайРимЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода