Дело в отношении первого итальянца, заболевшего COVID-19, закрыли
Прокуратура закрыла дело в отношении первого итальянца, заразившегося коронавирусом
© AP Photo / LaPresse / Francesco Militello MirtoМедицинские работники в порту города Палермо, Италия
© AP Photo / LaPresse / Francesco Militello Mirto
Медицинские работники в порту города Палермо, Италия. Архивное фото
РИМ, 28 окт – РИА Новости. Прокуратура северного города Лоди закрыла следственное дело в отношении Маттиа Маэстри, который стал первым итальянцем, заразившимся COVID-19 на Апеннинах, сообщило в четверг информагентство Ansa.
Согласно этой информации, 39-летний Маэстри, которого в Италии обычно называют "пациентом номер один", обвинялся в непреднамеренном распространении коронавирусной инфекции. Полтора года назад судебно-следственные органы начали расследование обстоятельств, связанных с его заболеванием. В частности, возникли подозрения, что он не все рассказал медикам о своих последних контактах, когда был госпитализирован в городе Кодоньо. Однако в итоге следствие пришло к заключению, что мужчина не совершил никаких преступлений, и на днях его дело было сдано в архив.
Маэстри был доставлен в больницу Кодоньо в ночь с 20 на 21 февраля 2020 года с высокой температурой. Его тест на коронавирус сразу дал положительный результат. Три недели он провел в отделении интенсивной терапии под аппаратом ИВЛ. Сам "пациент номер один" не раз заявлял, что обязан врачам своей жизнью, но хотел бы навсегда забыть о происшедшем с ним.
На самом деле первое заражение COVID-19 было выявлено в Италии еще в конце января 2020 года у пожилой супружеской пары из Китая, которая находилась на Апеннинах в турпоездке. Граждане КНР были немедленно доставлены в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме, где прошли полный курс лечения и выписались из больницы в конце апреля.