https://ria.ru/20211028/covid-19-1756735101.html

Дело в отношении первого итальянца, заболевшего COVID-19, закрыли

Дело в отношении первого итальянца, заболевшего COVID-19, закрыли - РИА Новости, 28.10.2021

Дело в отношении первого итальянца, заболевшего COVID-19, закрыли

Прокуратура северного города Лоди закрыла следственное дело в отношении Маттиа Маэстри, который стал первым итальянцем, заразившимся COVID-19 на Апеннинах,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:16

2021-10-28T18:16

2021-10-28T18:16

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РИМ, 28 окт – РИА Новости. Прокуратура северного города Лоди закрыла следственное дело в отношении Маттиа Маэстри, который стал первым итальянцем, заразившимся COVID-19 на Апеннинах, сообщило в четверг информагентство Ansa.Согласно этой информации, 39-летний Маэстри, которого в Италии обычно называют "пациентом номер один", обвинялся в непреднамеренном распространении коронавирусной инфекции. Полтора года назад судебно-следственные органы начали расследование обстоятельств, связанных с его заболеванием. В частности, возникли подозрения, что он не все рассказал медикам о своих последних контактах, когда был госпитализирован в городе Кодоньо. Однако в итоге следствие пришло к заключению, что мужчина не совершил никаких преступлений, и на днях его дело было сдано в архив.Маэстри был доставлен в больницу Кодоньо в ночь с 20 на 21 февраля 2020 года с высокой температурой. Его тест на коронавирус сразу дал положительный результат. Три недели он провел в отделении интенсивной терапии под аппаратом ИВЛ. Сам "пациент номер один" не раз заявлял, что обязан врачам своей жизнью, но хотел бы навсегда забыть о происшедшем с ним.На самом деле первое заражение COVID-19 было выявлено в Италии еще в конце января 2020 года у пожилой супружеской пары из Китая, которая находилась на Апеннинах в турпоездке. Граждане КНР были немедленно доставлены в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме, где прошли полный курс лечения и выписались из больницы в конце апреля.

https://ria.ru/20211015/italiya-1754684515.html

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в мире, италия, китай, рим, здоровье - общество, коронавирус covid-19