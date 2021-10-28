https://ria.ru/20211028/covid-19-1756711852.html
Ракова назвала ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной
Ракова назвала ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной - РИА Новости, 28.10.2021
Ракова назвала ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной
Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся напряжённой, заболеваемость растет, сообщила в четверг заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:46
2021-10-28T16:46
2021-10-28T17:18
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коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся напряжённой, заболеваемость растет, сообщила в четверг заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Ситуация на сегодняшний день весьма напряженная. На прошлой неделе мы зафиксировали такой пик заболеваемости - чуть меньше 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже 4 месяца. Четыре дня прошедших показывают, что хотя немного снижаются темпы, но в любом случае заболеваемость растет", - сказала Ракова в эфире "России 24". Она выразила надежду, что в нерабочую неделю темпы заболеваемости снизятся, а система здравоохранения не скатится в коллапс."Очень сложно в такой ситуации делать прогнозы, но мы очень надеемся, что эпидемиологические каникулы, которые вступили в силу сейчас, дадут нам эффект и позволят в ближайшую неделю снизить темпы заболеваемости, и тем самым позволят медицинской системе не скатиться в коллапс, не захлебнуться и обеспечить всех пациентов необходимой медицинской помощью", - заявила Ракова.
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москва, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус в россии
16:46 28.10.2021 (обновлено: 17:18 28.10.2021)
Ракова назвала ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной
Заммэра Москвы Ракова: ситуация с COVID-19 напряженная, заболеваемость растет