https://ria.ru/20211028/covid-19-1756711852.html

Ракова назвала ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной

Ракова назвала ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной - РИА Новости, 28.10.2021

Ракова назвала ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной

Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся напряжённой, заболеваемость растет, сообщила в четверг заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:46

2021-10-28T16:46

2021-10-28T17:18

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся напряжённой, заболеваемость растет, сообщила в четверг заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Ситуация на сегодняшний день весьма напряженная. На прошлой неделе мы зафиксировали такой пик заболеваемости - чуть меньше 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже 4 месяца. Четыре дня прошедших показывают, что хотя немного снижаются темпы, но в любом случае заболеваемость растет", - сказала Ракова в эфире "России 24". Она выразила надежду, что в нерабочую неделю темпы заболеваемости снизятся, а система здравоохранения не скатится в коллапс."Очень сложно в такой ситуации делать прогнозы, но мы очень надеемся, что эпидемиологические каникулы, которые вступили в силу сейчас, дадут нам эффект и позволят в ближайшую неделю снизить темпы заболеваемости, и тем самым позволят медицинской системе не скатиться в коллапс, не захлебнуться и обеспечить всех пациентов необходимой медицинской помощью", - заявила Ракова.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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