https://ria.ru/20211028/bishkek-1756617559.html

Число отравившихся роллами в сети кафе в Бишкеке превысило 300 человек

Число отравившихся роллами в сети кафе в Бишкеке превысило 300 человек - РИА Новости, 28.10.2021

Число отравившихся роллами в сети кафе в Бишкеке превысило 300 человек

Число отравившихся роллами в сети кафе Бишкека превысило 300, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава Киргизии. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:35

2021-10-28T09:35

2021-10-28T09:35

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БИШКЕК, 28 окт - РИА Новости. Число отравившихся роллами в сети кафе Бишкека превысило 300, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава Киргизии."На сегодняшний день выявлено уже более 300 пострадавших от отравления", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, 40 из них находятся на стационарном лечении.Накануне минздрав сообщал о 253 отравившихся. Как пояснили в ведомстве, все отравления произошли 22-23 октября, а новые случаи выявляются после сбора анамнеза у пациентов.По данным минздрава, все пострадавшие употребляли роллы в четырех кафе популярной сети заведений общепита "Империя пиццы". В понедельник все филиалы этой сети были закрыты на время эпидемиологического расследования.

https://ria.ru/20211027/otravlenie-1756449700.html

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в мире, киргизия, бишкек