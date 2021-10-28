https://ria.ru/20211028/belorussiya-1756726434.html

В Белоруссии ограничили доступ к сайту Deutsche Welle

В Белоруссии ограничили доступ к сайту Deutsche Welle - РИА Новости, 28.10.2021

В Белоруссии ограничили доступ к сайту Deutsche Welle

Власти Белоруссии ограничили доступ к сайту немецкой медиакомпании Deutsche Welle, следует из сообщения одного из самых крупных в стране интернет-провайдеров... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:42

2021-10-28T17:42

2021-10-28T17:42

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deutsche welle

белоруссия

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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Власти Белоруссии ограничили доступ к сайту немецкой медиакомпании Deutsche Welle, следует из сообщения одного из самых крупных в стране интернет-провайдеров госпредприятия "Белтелеком"."Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации", - говорится в сообщении, которое появляется при попытке открыть сайт dw.com.Вместе с тем пользователям услуги передачи данных мобильных операторов доступ к сайту Deutsche Welle пока открыт. При этом Telegram-канал компании Deutsche Welle, пишущий для белорусской аудитории, также заявил, что "сайт Deutsche Welle заблокирован в Беларуси".Кроме того, белорусские интернет-пользователи испытывают проблемы с доступом к сайтам русскоязычного телеканала "Настоящее время" (редакция находится в Праге) и белорусской газеты "Новое время (Новы час)", имеющей оппозиционную направленность.

https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753456040.html

https://ria.ru/20210929/blokirovka-1752253700.html

белоруссия

германия

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в мире, технологии, deutsche welle, белоруссия, германия