https://ria.ru/20211028/belorussiya-1756726434.html
В Белоруссии ограничили доступ к сайту Deutsche Welle
В Белоруссии ограничили доступ к сайту Deutsche Welle - РИА Новости, 28.10.2021
В Белоруссии ограничили доступ к сайту Deutsche Welle
Власти Белоруссии ограничили доступ к сайту немецкой медиакомпании Deutsche Welle, следует из сообщения одного из самых крупных в стране интернет-провайдеров... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:42
2021-10-28T17:42
2021-10-28T17:42
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Власти Белоруссии ограничили доступ к сайту немецкой медиакомпании Deutsche Welle, следует из сообщения одного из самых крупных в стране интернет-провайдеров госпредприятия "Белтелеком"."Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации", - говорится в сообщении, которое появляется при попытке открыть сайт dw.com.Вместе с тем пользователям услуги передачи данных мобильных операторов доступ к сайту Deutsche Welle пока открыт. При этом Telegram-канал компании Deutsche Welle, пишущий для белорусской аудитории, также заявил, что "сайт Deutsche Welle заблокирован в Беларуси".Кроме того, белорусские интернет-пользователи испытывают проблемы с доступом к сайтам русскоязычного телеканала "Настоящее время" (редакция находится в Праге) и белорусской газеты "Новое время (Новы час)", имеющей оппозиционную направленность.
https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753456040.html
https://ria.ru/20210929/blokirovka-1752253700.html
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в мире, технологии, deutsche welle, белоруссия, германия
В Белоруссии ограничили доступ к сайту Deutsche Welle
Белорусские власти ограничили доступ к сайту немецкой медиакомпании Deutsche Welle