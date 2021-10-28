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Вице-премьер Белоруссии рассказал, сколько денег НПЗ потеряли из-за санкций
Вице-премьер Белоруссии рассказал, сколько денег НПЗ потеряли из-за санкций - РИА Новости, 28.10.2021
Вице-премьер Белоруссии рассказал, сколько денег НПЗ потеряли из-за санкций
Потери белорусских НПЗ из-за западных санкций составили уже 80 миллионов долларов, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:53
2021-10-28T10:53
экономика
белоруссия
минск
цены на нефть
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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Потери белорусских НПЗ из-за западных санкций составили уже 80 миллионов долларов, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров."Потери только наших НПЗ в результате санкционных мер уже составили 80 миллионов долларов", - сказал Назаров в Минске во время совместного заседания обеих палат парламента. Его слова приводит агентство Spunik Беларусь.Вице-премьер подчеркнул, что "санкционная ситуация - это надолго, и она в дальнейшем может быть ощутимой для экономики страны".
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экономика, белоруссия, минск, цены на нефть
10:53 28.10.2021
 
Вице-премьер Белоруссии рассказал, сколько денег НПЗ потеряли из-за санкций

Вице-премьер Белоруссии Назаров сообщил, что НПЗ потеряли $80 миллионов из-за санкций

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Потери белорусских НПЗ из-за западных санкций составили уже 80 миллионов долларов, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров.
"Потери только наших НПЗ в результате санкционных мер уже составили 80 миллионов долларов", - сказал Назаров в Минске во время совместного заседания обеих палат парламента. Его слова приводит агентство Spunik Беларусь.
Алар Карис, избранный президентом Эстонии, в парламенте Эстонии в Таллинне - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 20:47В мире
Новый президент Эстонии призвал усилить санкции против Белоруссии
Вице-премьер подчеркнул, что "санкционная ситуация - это надолго, и она в дальнейшем может быть ощутимой для экономики страны".
 
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