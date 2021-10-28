https://ria.ru/20211028/belorussiya-1756629663.html

Вице-премьер Белоруссии рассказал, сколько денег НПЗ потеряли из-за санкций

Вице-премьер Белоруссии рассказал, сколько денег НПЗ потеряли из-за санкций - РИА Новости, 28.10.2021

Вице-премьер Белоруссии рассказал, сколько денег НПЗ потеряли из-за санкций

Потери белорусских НПЗ из-за западных санкций составили уже 80 миллионов долларов, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:53

2021-10-28T10:53

2021-10-28T10:53

экономика

белоруссия

минск

цены на нефть

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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Потери белорусских НПЗ из-за западных санкций составили уже 80 миллионов долларов, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров."Потери только наших НПЗ в результате санкционных мер уже составили 80 миллионов долларов", - сказал Назаров в Минске во время совместного заседания обеих палат парламента. Его слова приводит агентство Spunik Беларусь.Вице-премьер подчеркнул, что "санкционная ситуация - это надолго, и она в дальнейшем может быть ощутимой для экономики страны".

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/sanktsii-1756582910.html

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экономика, белоруссия, минск, цены на нефть