https://ria.ru/20211028/balashikha-1756624018.html

В Балашихе локализовали пожар в жилом доме

В Балашихе локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 28.10.2021

В Балашихе локализовали пожар в жилом доме

Пожар в трехэтажном жилом доме старой постройки в микрорайоне Салтыковка в подмосковной Балашихе локализован на площади 50 квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:24

2021-10-28T10:24

2021-10-28T11:19

происшествия

балашиха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожар в трехэтажном жилом доме старой постройки в микрорайоне Салтыковка в подмосковной Балашихе локализован на площади 50 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 10.01 объявлена локализация пожара на площади 50 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Открытое горение было ликвидировано в 10.37, добавили позже в главке.Ранее в ведомстве сообщали об эвакуации из горящего здания 8 человек.

https://ria.ru/20211002/pozhar-1752795986.html

балашиха

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)