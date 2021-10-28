https://ria.ru/20211028/balashikha-1756624018.html
В Балашихе локализовали пожар в жилом доме
В Балашихе локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 28.10.2021
В Балашихе локализовали пожар в жилом доме
Пожар в трехэтажном жилом доме старой постройки в микрорайоне Салтыковка в подмосковной Балашихе локализован на площади 50 квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:24
2021-10-28T10:24
2021-10-28T11:19
происшествия
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожар в трехэтажном жилом доме старой постройки в микрорайоне Салтыковка в подмосковной Балашихе локализован на площади 50 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 10.01 объявлена локализация пожара на площади 50 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Открытое горение было ликвидировано в 10.37, добавили позже в главке.Ранее в ведомстве сообщали об эвакуации из горящего здания 8 человек.
https://ria.ru/20211002/pozhar-1752795986.html
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РИА Новости
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происшествия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:24 28.10.2021 (обновлено: 11:19 28.10.2021)
В Балашихе локализовали пожар в жилом доме
В Балашихе локализовали пожар в жилом доме старой постройки