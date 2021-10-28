https://ria.ru/20211028/avtokredit-1756606274.html

Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года

Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года - РИА Новости, 28.10.2021

Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года

Ставки по автокредитам к концу текущего года могут вырасти на 1-2 процентных пункта, заявил РИА Новости директор по маркетингу Национального бюро кредитных... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T04:11

2021-10-28T04:11

2021-10-28T04:11

экономика

авто

национальное бюро кредитных историй

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ставки по автокредитам к концу текущего года могут вырасти на 1-2 процентных пункта, заявил РИА Новости директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.В настоящее время цены на автомобили растут вследствие ускоряющейся инфляции, в том числе глобальной, и из-за дефицита на рынке комплектующих. Соответственно, если говорить об автокредитовании, вопрос больше в увеличении среднего объема кредита, чем в росте ставки или ином ужесточении условий кредитования, указал эксперт.Банки в этих условиях готовы идти даже на уменьшение маржи, понимая, что рост цен на машины сильно сокращает клиентскую базу. Так, несмотря на то, что в течение 2021 года ключевая ставка Банка России увеличилась с 4,25% до 7,5%, в первом полугодии 2021 года среднерыночные значения полной стоимости автокредитов на новые автомобили выросли с 11,7% до 12,2%, а на подержанные - с 15,5% до 16,3%. То есть банки пытаются сдержать рост ставок на свои кредитные продукты, заметил Волков.При этом Волков добавил, что, как показывает практика, для клиентов с высокими значениями персонального кредитного рейтинга (ПКР) банки стараются "держать" самые выгодные предложения по ставкам, поэтому для этой категории можно ожидать минимальных сокращений доступности автокредитов.

https://ria.ru/20211028/optsii-1756600567.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/avto-1755527978.html

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экономика, авто, национальное бюро кредитных историй, россия