https://ria.ru/20211028/alkogol-1756662108.html

В Совфеде призвали уголовно наказывать за продажу контрафактного алкоголя

В Совфеде призвали уголовно наказывать за продажу контрафактного алкоголя - РИА Новости, 28.10.2021

В Совфеде призвали уголовно наказывать за продажу контрафактного алкоголя

Продажа даже одной бутылки контрафактного алкоголя должна приводить к уголовной ответственности по статье умышленное нанесение вреда здоровью, считает глава... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:16

2021-10-28T13:16

2021-10-28T13:16

общество

анатолий артамонов

совет федерации рф

здоровье - общество

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

массовое отравление метанолом на урале

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Продажа даже одной бутылки контрафактного алкоголя должна приводить к уголовной ответственности по статье умышленное нанесение вреда здоровью, считает глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов. Ранее на востоке Оренбуржья после употребления суррогатного алкоголя отравились 65 человек, 35 из них умерли."(Идет) умышленное отравление части наших граждан, это может носить характер диверсии", - сказал Артамонов в ходе совещания комитета о мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.Сенатор полагает, что подобные ситуации могут рассматривать и комиссии антитеррористической направленности, поскольку все это "вполне может быть, что могут совершаться действия диверсионного характера".Артамонов выступил за ужесточение ответственности при использовании метанола в розничном обороте. "Сейчас 80 бутылок (с контрафактом) может стоять под прилавком, и будет административная ответственность", - пояснил он. По мнению законодателя, "одну бутылку нашли, и должна быть ответственность экономическая и очень серьезная". "Но там уже, учитывая, что это приводит к отравлению, конечно, и уголовная ответственность должна быть. И нам нужно вносить изменения в уголовный кодекс - умышленное нанесение вреда здоровью через применение ядов", - добавил он.По словам Артамонова, над этими возможными проектами законов "нам нужно немедленно поработать". Кроме того, надо принимать меры, чтобы заинтересовать покупателей в приобретении качественной продукции, полагает он. Итоги сегодняшнего совещания сенаторы намерены направить в адрес правительства, подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20211018/otravlenie-1754981895.html

https://ria.ru/20211017/otravlenie-1754894539.html

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общество, анатолий артамонов, совет федерации рф, здоровье - общество, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье, массовое отравление метанолом на урале