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Россияне высоко оценили уровень своей физической активности, показал опрос
Россияне высоко оценили уровень своей физической активности, показал опрос - РИА Новости, 28.10.2021
Россияне высоко оценили уровень своей физической активности, показал опрос
Россияне оценивают уровень своей физической активности в будние дни на 6,84 балла из 10 возможных, а в выходные – на 6,44 из 10, следует из результатов опроса... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T00:50
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общество
вциом
россия
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Россияне оценивают уровень своей физической активности в будние дни на 6,84 балла из 10 возможных, а в выходные – на 6,44 из 10, следует из результатов опроса ВЦИОМ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября, специалисты ВЦИОМ предложили россиянам оценить уровень своей физической активности в будние и выходные дни. В среднем в будние дни россияне оценили свою физическую нагрузку на 6,84 из 10 возможных. О наибольшей активности заявили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (7,35), наименьшую – опрошенные в возрасте от 60 и старше (6,10).В выходные дни ситуация немного иная. В среднем опрошенные оценили свои физические нагрузки на 6,44 из 10. А вот о наибольшей активности заявили представители возрастной группы от 25 до 34 лет (6,73). Наименьшие показатели вновь у старшего поколения (от 60 и старше) – 5,92.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" реализованный в рамках pro bono проекта с Фондом ОРБИ проведен 16 октября 2021 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
https://ria.ru/20210927/zozh-1751918126.html
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общество, вциом, россия
00:50 28.10.2021
 
Россияне высоко оценили уровень своей физической активности, показал опрос

Опрос ВЦИОМ показал, что россияне высоко оценивают уровень своей физической активности

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Россияне оценивают уровень своей физической активности в будние дни на 6,84 балла из 10 возможных, а в выходные – на 6,44 из 10, следует из результатов опроса ВЦИОМ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября, специалисты ВЦИОМ предложили россиянам оценить уровень своей физической активности в будние и выходные дни. В среднем в будние дни россияне оценили свою физическую нагрузку на 6,84 из 10 возможных. О наибольшей активности заявили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (7,35), наименьшую – опрошенные в возрасте от 60 и старше (6,10).
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В выходные дни ситуация немного иная. В среднем опрошенные оценили свои физические нагрузки на 6,44 из 10. А вот о наибольшей активности заявили представители возрастной группы от 25 до 34 лет (6,73). Наименьшие показатели вновь у старшего поколения (от 60 и старше) – 5,92.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" реализованный в рамках pro bono проекта с Фондом ОРБИ проведен 16 октября 2021 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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