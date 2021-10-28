https://ria.ru/20211028/aktivnost-1756599675.html

Россияне высоко оценили уровень своей физической активности, показал опрос

Россияне высоко оценили уровень своей физической активности, показал опрос - РИА Новости, 28.10.2021

Россияне высоко оценили уровень своей физической активности, показал опрос

Россияне оценивают уровень своей физической активности в будние дни на 6,84 балла из 10 возможных, а в выходные – на 6,44 из 10, следует из результатов опроса... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T00:50

2021-10-28T00:50

2021-10-28T00:50

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Россияне оценивают уровень своей физической активности в будние дни на 6,84 балла из 10 возможных, а в выходные – на 6,44 из 10, следует из результатов опроса ВЦИОМ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября, специалисты ВЦИОМ предложили россиянам оценить уровень своей физической активности в будние и выходные дни. В среднем в будние дни россияне оценили свою физическую нагрузку на 6,84 из 10 возможных. О наибольшей активности заявили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (7,35), наименьшую – опрошенные в возрасте от 60 и старше (6,10).В выходные дни ситуация немного иная. В среднем опрошенные оценили свои физические нагрузки на 6,44 из 10. А вот о наибольшей активности заявили представители возрастной группы от 25 до 34 лет (6,73). Наименьшие показатели вновь у старшего поколения (от 60 и старше) – 5,92.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" реализованный в рамках pro bono проекта с Фондом ОРБИ проведен 16 октября 2021 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20210927/zozh-1751918126.html

https://rsport.ria.ru/20210113/dieta-1592926871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вциом, россия