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В Госдуме призвали усовершенствовать механизм конфискации животных
В Госдуме призвали усовершенствовать механизм конфискации животных - РИА Новости, 27.10.2021
В Госдуме призвали усовершенствовать механизм конфискации животных
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что нужен более совершенный... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:42
2021-10-27T16:42
общество
тюмень
владимир бурматов
госдума рф
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что нужен более совершенный механизм конфискации животных, по его словам, их часто приходится буквально выкупать у недобросовестных хозяев."Механизм этой конфискации он такой "кривой", что чаще их просто выкупают оттуда. Скажу как есть. Я с этим сталкивался, когда мы платили деньги за то, чтобы животное у тех, кто над ним фактически издевается, отнять", - подчеркнул Бурматов во время пресс-конференции, посвященной теме "зеленой" повестки Госдумы VIII созыва.Политик рассказал случай, произошедший в Тюмени, где владелец, державший в гараже верблюда, использовал животное, чтобы на новогодние праздники "катать детей по площади". Как добавил парламентарий, возникли большие сложности с конфискацией животного. "Они ценник объявили, говорят - пожалуйста, хотите, покупайте", - рассказал депутат."Нужен более эффективный механизм потому, что у нас таких ситуаций огромное количество, когда животное, к счастью, не погибло, пострадало, но не погибло, но остается по закону у тех людей, которые над ним издевались", - констатировал Бурматов.Ранее в среду Комитет ГД по госстроительству и законодательству поддержал законопроект депутатов Павла Крашенинникова и Владимира Бурматова об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными. По информации комитета, законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными в дополнение к уже существующей уголовной ответственности. Согласно проекту, за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, законопроект вводит штраф до 3 тысяч рублей для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юридических лиц.За содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, вводится штраф до 15 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 150 тысяч рублей - для юридических лиц.
https://ria.ru/20211027/gosduma-1756460849.html
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общество, тюмень, владимир бурматов, госдума рф, россия
16:42 27.10.2021
 
В Госдуме призвали усовершенствовать механизм конфискации животных

Депутат Госдумы Бурматов призвал усовершенствовать механизм конфискации животных

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВерблюд двугорбый в вольере Московского зоопарка
Верблюд двугорбый в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что нужен более совершенный механизм конфискации животных, по его словам, их часто приходится буквально выкупать у недобросовестных хозяев.
"Механизм этой конфискации он такой "кривой", что чаще их просто выкупают оттуда. Скажу как есть. Я с этим сталкивался, когда мы платили деньги за то, чтобы животное у тех, кто над ним фактически издевается, отнять", - подчеркнул Бурматов во время пресс-конференции, посвященной теме "зеленой" повестки Госдумы VIII созыва.
Политик рассказал случай, произошедший в Тюмени, где владелец, державший в гараже верблюда, использовал животное, чтобы на новогодние праздники "катать детей по площади". Как добавил парламентарий, возникли большие сложности с конфискацией животного. "Они ценник объявили, говорят - пожалуйста, хотите, покупайте", - рассказал депутат.
"Нужен более эффективный механизм потому, что у нас таких ситуаций огромное количество, когда животное, к счастью, не погибло, пострадало, но не погибло, но остается по закону у тех людей, которые над ним издевались", - констатировал Бурматов.
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Вчера, 12:34
В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
Ранее в среду Комитет ГД по госстроительству и законодательству поддержал законопроект депутатов Павла Крашенинникова и Владимира Бурматова об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными. По информации комитета, законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными в дополнение к уже существующей уголовной ответственности. Согласно проекту, за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, законопроект вводит штраф до 3 тысяч рублей для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юридических лиц.
За содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, вводится штраф до 15 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 150 тысяч рублей - для юридических лиц.
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Вчера, 15:51
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