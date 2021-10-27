https://ria.ru/20211027/zhivotnye-1756525381.html

В Госдуме призвали усовершенствовать механизм конфискации животных

В Госдуме призвали усовершенствовать механизм конфискации животных - РИА Новости, 27.10.2021

В Госдуме призвали усовершенствовать механизм конфискации животных

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что нужен более совершенный... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:42

2021-10-27T16:42

2021-10-27T16:42

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что нужен более совершенный механизм конфискации животных, по его словам, их часто приходится буквально выкупать у недобросовестных хозяев."Механизм этой конфискации он такой "кривой", что чаще их просто выкупают оттуда. Скажу как есть. Я с этим сталкивался, когда мы платили деньги за то, чтобы животное у тех, кто над ним фактически издевается, отнять", - подчеркнул Бурматов во время пресс-конференции, посвященной теме "зеленой" повестки Госдумы VIII созыва.Политик рассказал случай, произошедший в Тюмени, где владелец, державший в гараже верблюда, использовал животное, чтобы на новогодние праздники "катать детей по площади". Как добавил парламентарий, возникли большие сложности с конфискацией животного. "Они ценник объявили, говорят - пожалуйста, хотите, покупайте", - рассказал депутат."Нужен более эффективный механизм потому, что у нас таких ситуаций огромное количество, когда животное, к счастью, не погибло, пострадало, но не погибло, но остается по закону у тех людей, которые над ним издевались", - констатировал Бурматов.Ранее в среду Комитет ГД по госстроительству и законодательству поддержал законопроект депутатов Павла Крашенинникова и Владимира Бурматова об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными. По информации комитета, законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными в дополнение к уже существующей уголовной ответственности. Согласно проекту, за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, законопроект вводит штраф до 3 тысяч рублей для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юридических лиц.За содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, вводится штраф до 15 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 150 тысяч рублей - для юридических лиц.

https://ria.ru/20211027/gosduma-1756460849.html

https://ria.ru/20211027/gosduma-1756514158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тюмень, владимир бурматов, госдума рф, россия