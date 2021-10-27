https://ria.ru/20211027/zakhvat-1756551102.html

ВСУ вторглись в "серую зону": глава ДНР рассказал об украинских военных в Старомарьевке

Пушилин заявил о захвате ВСУ села Старомарьевка - РИА Новости, 27.10.2021

ВСУ вторглись в "серую зону": глава ДНР рассказал об украинских военных в Старомарьевке

Вооруженные силы Украины захватили село Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Фрагмент его выступления опубликован в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:13

2021-10-27T18:13

2021-10-27T20:25

в мире

украина

донецк (донецкая область)

вооруженные силы украины

денис пушилин

мид днр

днр

ольга скабеева

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины захватили село Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Фрагмент его выступления опубликован в телеграм-канале телеведущей Ольги Скабеевой.Пушилин подчеркнул, что военные самопровозглашенной республики не смогут работать в направлении Старомарьевки, поскольку это нанесет вред гражданскому населению. Для возвращения статуса-кво подключили международные структуры, уточнил глава республики.По его словам, Киев идет на провокации и делает все возможное, чтобы развязать полномасштабную войну в регионе, но обвинить в этом ДНР и ЛНР. Так, уже второй день ВСУ предпринимают попытки взорвать нефтебазу в Донецке."Сегодня беспилотник не долетел буквально считанные метры, подорвавшись возле хранилища. Был еще беспилотник и вчера, который удалось сбить нашему подразделению", — сказал Пушилин.Накануне в МИД ДНР заявили, что ВСУ попытались занять поселок Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне. Затем украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в Министерстве обороны написало, что силовики взяли его под контроль. Позднее украинские военные опровергли эту информацию, назвав ее очередной попыткой обвинить Киев в нарушении линии разграничения.ДНР уже обратилась в ОБСЕ и призвала мировое сообщество заставить Киев вернуться в русло дипломатического урегулирования.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта.Однако перестрелки в регионе продолжаются, хотя там действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.

https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756493578.html

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в мире, украина, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, денис пушилин, мид днр, днр, ольга скабеева