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ВСУ вторглись в "серую зону": глава ДНР рассказал об украинских военных в Старомарьевке
Пушилин заявил о захвате ВСУ села Старомарьевка - РИА Новости, 27.10.2021
ВСУ вторглись в "серую зону": глава ДНР рассказал об украинских военных в Старомарьевке
Вооруженные силы Украины захватили село Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Фрагмент его выступления опубликован в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:13
2021-10-27T20:25
в мире
украина
донецк (донецкая область)
вооруженные силы украины
денис пушилин
мид днр
днр
ольга скабеева
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины захватили село Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Фрагмент его выступления опубликован в телеграм-канале телеведущей Ольги Скабеевой.Пушилин подчеркнул, что военные самопровозглашенной республики не смогут работать в направлении Старомарьевки, поскольку это нанесет вред гражданскому населению. Для возвращения статуса-кво подключили международные структуры, уточнил глава республики.По его словам, Киев идет на провокации и делает все возможное, чтобы развязать полномасштабную войну в регионе, но обвинить в этом ДНР и ЛНР. Так, уже второй день ВСУ предпринимают попытки взорвать нефтебазу в Донецке."Сегодня беспилотник не долетел буквально считанные метры, подорвавшись возле хранилища. Был еще беспилотник и вчера, который удалось сбить нашему подразделению", — сказал Пушилин.Накануне в МИД ДНР заявили, что ВСУ попытались занять поселок Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне. Затем украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в Министерстве обороны написало, что силовики взяли его под контроль. Позднее украинские военные опровергли эту информацию, назвав ее очередной попыткой обвинить Киев в нарушении линии разграничения.ДНР уже обратилась в ОБСЕ и призвала мировое сообщество заставить Киев вернуться в русло дипломатического урегулирования.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта.Однако перестрелки в регионе продолжаются, хотя там действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756493578.html
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в мире, украина, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, денис пушилин, мид днр, днр, ольга скабеева
18:13 27.10.2021 (обновлено: 20:25 27.10.2021)
 
Пушилин заявил о захвате ВСУ села Старомарьевка

Глава ДНР Пушилин подтвердил, что ВСУ захватили село Старомарьевка

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины захватили село Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Фрагмент его выступления опубликован в телеграм-канале телеведущей Ольги Скабеевой.
"Связь с населенным пунктом у нас периодическая, потому что она глушится украинскими подразделениями. У нас есть полный список людей, которые там проживают, потому что они были на обеспечении ДНР: там и дети, и старики. <…> Освободить мирным способом сейчас крайне проблематично, в самом населенном пункте уже оборудованы позиции, на въезде уже оборудован блокпост, другие укрепления", — отметил он.
Пушилин подчеркнул, что военные самопровозглашенной республики не смогут работать в направлении Старомарьевки, поскольку это нанесет вред гражданскому населению. Для возвращения статуса-кво подключили международные структуры, уточнил глава республики.
По его словам, Киев идет на провокации и делает все возможное, чтобы развязать полномасштабную войну в регионе, но обвинить в этом ДНР и ЛНР. Так, уже второй день ВСУ предпринимают попытки взорвать нефтебазу в Донецке.
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"Сегодня беспилотник не долетел буквально считанные метры, подорвавшись возле хранилища. Был еще беспилотник и вчера, который удалось сбить нашему подразделению", — сказал Пушилин.
Накануне в МИД ДНР заявили, что ВСУ попытались занять поселок Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне. Затем украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в Министерстве обороны написало, что силовики взяли его под контроль. Позднее украинские военные опровергли эту информацию, назвав ее очередной попыткой обвинить Киев в нарушении линии разграничения.
ДНР уже обратилась в ОБСЕ и призвала мировое сообщество заставить Киев вернуться в русло дипломатического урегулирования.
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Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта.
Однако перестрелки в регионе продолжаются, хотя там действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
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В миреУкраинаДонецк (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныДенис ПушилинМИД ДНРДНРОльга Скабеева
 
 
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