18:13 27.10.2021 (обновлено: 20:25 27.10.2021)
Пушилин заявил о захвате ВСУ села Старомарьевка
Глава ДНР Пушилин подтвердил, что ВСУ захватили село Старомарьевка
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины захватили село Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Фрагмент его выступления опубликован в телеграм-канале телеведущей Ольги Скабеевой.
"Связь с населенным пунктом у нас периодическая, потому что она глушится украинскими подразделениями. У нас есть полный список людей, которые там проживают, потому что они были на обеспечении ДНР: там и дети, и старики. <…> Освободить мирным способом сейчас крайне проблематично, в самом населенном пункте уже оборудованы позиции, на въезде уже оборудован блокпост, другие укрепления", — отметил он.
Пушилин подчеркнул, что военные самопровозглашенной республики не смогут работать в направлении Старомарьевки, поскольку это нанесет вред гражданскому населению. Для возвращения статуса-кво подключили международные структуры, уточнил глава республики.
"Сегодня беспилотник не долетел буквально считанные метры, подорвавшись возле хранилища. Был еще беспилотник и вчера, который удалось сбить нашему подразделению", — сказал Пушилин.
Накануне в МИД ДНР заявили, что ВСУ попытались занять поселок Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне. Затем украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в Министерстве обороны написало, что силовики взяли его под контроль. Позднее украинские военные опровергли эту информацию, назвав ее очередной попыткой обвинить Киев в нарушении линии разграничения.
ДНР уже обратилась в ОБСЕ и призвала мировое сообщество заставить Киев вернуться в русло дипломатического урегулирования.
Конфликт в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта.
Однако перестрелки в регионе продолжаются, хотя там действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.