https://ria.ru/20211027/yakhontov-1756567718.html

Оперативники поймали вероятного убийцу банкира Яхонтова и его семьи

Подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова поймали в Белоруссии - РИА Новости, 27.10.2021

Оперативники поймали вероятного убийцу банкира Яхонтова и его семьи

Вероятного убийцу бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи задержали в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:32

2021-10-27T19:32

2021-10-27T21:07

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

смоленский банк

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вероятного убийцу бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи задержали в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Подозреваемый в убийстве Михаила Яхонтова, его жены и ребенка задержан на территории Белоруссии", — сказал собеседник агентства.Сейчас решается вопрос о том, чтобы доставить предполагаемого преступника в Москву.Накануне в СК сообщили, что на Мосфильмовской улице в Москве обнаружили тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка в квартире. По данным источника РИА Новости, у взрослых были ножевые ранения, у мальчика — травма шеи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Убитый оказался одним из топ-менеджеров московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела из-за преднамеренного банкротства. Банкира обвиняли в выводе на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 миллионов рублей. В 2019-м Яхонтова приговорили к шести годам колонии. С учетом того, что арестован он был еще в 2016 году, а день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, срок у него закончился этим летом. Приговором суда с Яхонтова и трех его сообщников взыскали более 8,4 миллиарда рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов.

https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744540363.html

москва

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2021

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Квартира на Мосфильмовской улице, где нашли тела двоих взрослых и ребёнка. Кадры СК Одним из убитых на Мосфильмовской улице оказался бывший топ-менеджер московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов, сообщил источник ТАСС. Он задолжал два миллиарда рублей по гражданскому иску. Ребенок и женщина, которых также нашли в квартире мертвыми, его сын и супруга. Убийство из-за денег — одна из версий, которую рассматривают следователи в качестве мотива преступления. 2021-10-27T19:32 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), смоленский банк