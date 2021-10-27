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Оперативники поймали вероятного убийцу банкира Яхонтова и его семьи
Подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова поймали в Белоруссии - РИА Новости, 27.10.2021
Оперативники поймали вероятного убийцу банкира Яхонтова и его семьи
Вероятного убийцу бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи задержали в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:32
2021-10-27T21:07
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
смоленский банк
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вероятного убийцу бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи задержали в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Подозреваемый в убийстве Михаила Яхонтова, его жены и ребенка задержан на территории Белоруссии", — сказал собеседник агентства.Сейчас решается вопрос о том, чтобы доставить предполагаемого преступника в Москву.Накануне в СК сообщили, что на Мосфильмовской улице в Москве обнаружили тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка в квартире. По данным источника РИА Новости, у взрослых были ножевые ранения, у мальчика — травма шеи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Убитый оказался одним из топ-менеджеров московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела из-за преднамеренного банкротства. Банкира обвиняли в выводе на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 миллионов рублей. В 2019-м Яхонтова приговорили к шести годам колонии. С учетом того, что арестован он был еще в 2016 году, а день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, срок у него закончился этим летом. Приговором суда с Яхонтова и трех его сообщников взыскали более 8,4 миллиарда рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов.
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Квартира на Мосфильмовской улице, где нашли тела двоих взрослых и ребёнка. Кадры СК
Одним из убитых на Мосфильмовской улице оказался бывший топ-менеджер московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов, сообщил источник ТАСС. Он задолжал два миллиарда рублей по гражданскому иску. Ребенок и женщина, которых также нашли в квартире мертвыми, его сын и супруга. Убийство из-за денег — одна из версий, которую рассматривают следователи в качестве мотива преступления.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), смоленский банк
19:32 27.10.2021 (обновлено: 21:07 27.10.2021)
 
Подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова поймали в Белоруссии

Подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи задержали в Белоруссии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вероятного убийцу бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи задержали в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Подозреваемый в убийстве Михаила Яхонтова, его жены и ребенка задержан на территории Белоруссии", — сказал собеседник агентства.
Сейчас решается вопрос о том, чтобы доставить предполагаемого преступника в Москву.
Накануне в СК сообщили, что на Мосфильмовской улице в Москве обнаружили тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка в квартире. По данным источника РИА Новости, у взрослых были ножевые ранения, у мальчика — травма шеи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Убитый оказался одним из топ-менеджеров московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела из-за преднамеренного банкротства. Банкира обвиняли в выводе на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 миллионов рублей.
В 2019-м Яхонтова приговорили к шести годам колонии. С учетом того, что арестован он был еще в 2016 году, а день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, срок у него закончился этим летом.
Приговором суда с Яхонтова и трех его сообщников взыскали более 8,4 миллиарда рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Смоленский банк
 
 
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